Adıyaman'da hasta taşıyan ambulansın şoförünü darbeden zanlı tutuklandı
Adıyaman'da hasta taşıyan ambulansın şoförünü darbeden şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 23 Ocak 2022 19:31
Alınan bilgiye göre, dün Sümerevler Mahallesi'nde ambulansla hasta taşıyan Cumhur Bulut'u kendisine yol vermediği gerekçesiyle darbettikten sonra kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.
Adresi ve kimliği tespit edilen zanlı İbrahim Halil G, ekiplerce gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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