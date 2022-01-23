AKUT Genel Başkanı: Penguen yürüyüşü tekniğini uygulayın

İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarına kar tatili
İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarına kar tatili
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak
Birçok ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin
Birçok ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin
THY duyurdu: 31 sefer iptal edildi
THY duyurdu: 31 sefer iptal edildi
Son 24 saatte 185 can kaybı, 65 bin 503 yeni vaka
Son 24 saatte 185 can kaybı, 65 bin 503 yeni vaka
Vali Yerlikaya'dan kar uyarısı
Vali Yerlikaya'dan kar uyarısı
Enerji kesintisi hangi gün ve saatlerde olacak?
Enerji kesintisi hangi gün ve saatlerde olacak?
Bolu Dağı geçişi tüm araçlara kapatıldı
Bolu Dağı geçişi tüm araçlara kapatıldı
Zincirleme kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü tamamen ulaşıma açıldı
Zincirleme kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü tamamen ulaşıma açıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Zikir çeken rütbeliler' iddiasına yanıt geldi
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Zikir çeken rütbeliler' iddiasına yanıt geldi
AK Parti MYK toplanıyor! Gündemde 3600 ve KDV düzenlemesi var
AK Parti MYK toplanıyor! Gündemde 3600 ve KDV düzenlemesi var
Kripto paraya yatırım yapanlara 'mutlaka mirasçı belirleyin' uyarısı
Kripto paraya yatırım yapanlara 'mutlaka mirasçı belirleyin' uyarısı
Gaziantep'te hamile, engelli ve bebek sahibi memurlara 5 gün izin
Gaziantep'te hamile, engelli ve bebek sahibi memurlara 5 gün izin
Tesisatçının öldürülmesi 2021'in çözülemeyen tek cinayeti
Tesisatçının öldürülmesi 2021'in çözülemeyen tek cinayeti
Çip krizi o markayı da vurdu! Otomobil üretimi 15 gün boyunca duracak
Çip krizi o markayı da vurdu! Otomobil üretimi 15 gün boyunca duracak
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yoğun kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yoğun kar yağışı bekleniyor
Türkiye'de geçen yıl bebeklere en çok bu isimler verildi
Türkiye'de geçen yıl bebeklere en çok bu isimler verildi
2022 yılı Kıdem tazminatı tavan tutarı Genelge sonrası netleşti
2022 yılı Kıdem tazminatı tavan tutarı Genelge sonrası netleşti
Karayolları paylaştı: Türkiye genelindeki yollarda son durum
Karayolları paylaştı: Türkiye genelindeki yollarda son durum
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 18 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 18 yaralı
GİB'den ek ders ve fazla çalışmaya ilişkin gelir vergisi istisnası görüşü
GİB'den ek ders ve fazla çalışmaya ilişkin gelir vergisi istisnası görüşü
Hekim zammı lobi savaşına kurban gitti
Hekim zammı lobi savaşına kurban gitti
İran vanayı kapattı, milli projelerin önemi ortaya çıktı
İran vanayı kapattı, milli projelerin önemi ortaya çıktı
Bakan Nebati'den 20 Aralık açıklaması: Toplu değil bireysel hareket oldu
Bakan Nebati'den 20 Aralık açıklaması: Toplu değil bireysel hareket oldu
Böyle şebeke görülmedi! Aralarında ACM başkanı, savcı, bürokrat da var
Böyle şebeke görülmedi! Aralarında ACM başkanı, savcı, bürokrat da var
Kamu yönetiminde acil çözüm bekleyen sorunlar ve çözüm önerileri
Kamu yönetiminde acil çözüm bekleyen sorunlar ve çözüm önerileri
Bakan Gül'den Sedef Kabaş açıklaması
Bakan Gül'den Sedef Kabaş açıklaması
Balıkesir'de deprem! İstanbul da sallandı
Balıkesir'de deprem! İstanbul da sallandı
Bakan Nebati '2022 senesinin sonuna kadar %30 enflasyon olabilir'
Bakan Nebati '2022 senesinin sonuna kadar %30 enflasyon olabilir'
Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı, 'Suçlamayı kabul etmiyorum'
Gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı, 'Suçlamayı kabul etmiyorum'
Ana sayfaHaberler Yaşam

AKUT Genel Başkanı: Penguen yürüyüşü tekniğini uygulayın

AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı karlı ve buzlu zeminlerde yürürken kaymalara ve düşmelere karşı ellerin ceplerde olmaması, küçük adımlar atılması gerektiği belirtti: "Kışın daha güvenli yürüyüş tekniği vardır, penguen yürüyüşü. Bu teknik daha güvenli yürümemizi sağlayacak.

Kaynak : DHA
Eklenme : 23 Ocak 2022 20:37
Yazdır
AKUT Genel Başkanı: Penguen yürüyüşü tekniğini uygulayın

AKUT Genel Başkanı Recep Şalcı, yurt genelinde etkili olan karlı ve buzlu havalarda insanların günlük hayatlarında dikkat etmesi gereken hususlar konusunda uyarılarda bulundu. Bölgenin coğrafi şartlarına göre kış mevsiminde herkesin bazı tedbirleri alması gerektiğini ifade eden Şalcı, çatı üzerinde biriken karların büyük tehlike oluşturabileceğini söyledi. "Kar güzelliğiyle birlikte bazı tehlikeleri de barındırıyor" diyen Şalcı, şunları söyledi:

"Özellikle evlerden çatılardan kar düşmesi, saçaklardan buzların düşmesi bizler için ciddi tehlike oluşturuyor. Havalar kar yağdıktan sonra biraz ısınmaya başlayınca saçaklardaki buzlar erimeye başlayıp daha ciddi bir risk oluşturuyor. Bundan daha tehlikeli olan rutinlerimiz de var. Sabah kalktığımızda merdivenlerden inerken buzlanmalardan dolayı kaymalar, düşmeler konusunda tedbirler almamız gerekiyor. Buzlu ve karlı zeminlerde dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. Bunların başında ellerimiz ceplerimizde olmaması gerekiyor. Ellerimizin açık olması lazım. Büyük adımlar yerine küçük adımlar atmamız gerekiyor. Özellikle giyeceğimiz ayakkabıların geniş tabanlı, kaymaya karşı dayanıklı ayakkabılar olursa daha az kazayla işleri atlatacağız. Dar sokaklarda yürürken buralar güneş ışığı almadığı için daha çok buzlanma olacaktır, buralarda da dikkat etmemiz gerekiyor."

'PENGUEN YÜRÜYÜŞÜ DAHA GÜVENLİ'

Kaygan zeminlerde olası düşmelerin ciddi sağlık problemlerine neden olabileceğini belirten Şalcı, "Mümkün olduğu kadar evlerimizin ve iş yerlerimizin önünü temizlememiz lazım. Bu sadece bizim değil, oradan geçen vatandaşların da bu tehlikeden uzaklaşmasını sağlamak, kışı daha güvenli geçirmemize sebep olacaktır. Özellikle kışın daha güvenli yürüyüş tekniği vardır, penguen yürüyüşü. Ayakların önü biraz açık, vücut biraz öne doğru ve kısa küçük adımlarla yürüme tekniği. Bu teknik bizim daha güvenli yürümemizi sağlayacaktır" diye konuştu.

'KIŞ KAMPLARI CİDDİ RİSKLER BARINDIRIYOR'

Karla kaplı doğada vakit geçirmek isteyen kişilere de uyarılarda bulunan Recep Şalcı, şöyle konuştu:

"Kış kampları yaza göre biraz daha keyifli görünse de ciddi riskler barındırıyor. İlk başta nereye ve ne kadar süre gideceğimizi muhakkak birilerine bildirmemiz gerekiyor. Giderken yolu biliyor olabiliriz fakat kar yağdığı zaman yolu çok kolay bir şekilde yolu kaybedebiliriz o yüzden kış kamplarına giderken muhakkak pusula, GPS gibi bir şey kullanmamız gerekiyor. Orada kaldığımız süre boyunca hava şartlarını mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor ve bu hava şartlarına göre donanımla gitmemiz gerekiyor. Kış kampına kötü bir çadırla gidersek ya da kötü bir uyku tutulumuyla gidersek ciddi tehlikeler yaşayabiliriz. Ayrıca hava durumunu takip etmediğimiz zaman orada yaşayacağımız bir kar fırtınası ya da tipi ciddi şekilde hipotermiye girmemizi, kaybolmamızı ve başımıza başka tehlikeler gelmesine sebep olabilir. Kışın bir tehlike de doğada yaşayan hayvanlar. Çünkü aç ve yiyecek bulmada sıkıntı yaşıyorlar. Bize değil ama yanımızdaki yiyeceklere geldikleri zaman ve bizim onlarla karşılaşmamız durumunda korkup ciddi sorunlar yaşayabiliriz."

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Kar yağışı sonrası çığ düştü, yol ulaşıma kapandı
Kar yağışı sonrası çığ düştü, yol ulaşıma kapandı
İstanbul-Ankara arasında TEM otoyolu ve Devlet Karayolu tüm araç trafiğine kapatıldı
İstanbul-Ankara arasında TEM otoyolu ve Devlet Karayolu tüm araç trafiğine kapatıldı
THY duyurdu: 31 sefer iptal edildi
THY duyurdu: 31 sefer iptal edildi
Meteoroloji o ili uyardı: Son 10 yılın en soğuk günlerini yaşayacak
Meteoroloji o ili uyardı: Son 10 yılın en soğuk günlerini yaşayacak
Son 24 saatte 185 can kaybı, 65 bin 503 yeni vaka
Son 24 saatte 185 can kaybı, 65 bin 503 yeni vaka
2 yılda 95 kilo verdi: Çorabımı bile giyemiyordum
2 yılda 95 kilo verdi: Çorabımı bile giyemiyordum

Bu Habere Tepkiniz

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'dan Basın ve Halkla İlişkiler Müdiresinin eşine özel kadro kıyağı..!
Adayla ortak çalışması olan öğretim üyesi, jüri olarak görevlendirilebilir mi?
Adayla ortak çalışması olan öğretim üyesi, jüri olarak görevlendirilebilir mi?
Konya Bölge İdare Mahkemesi, öğretim üyesi atamalarında başvuran adayla ortak çalışması bulunan jüri üyesinin bu görevi yürütmesinin hukuka uygun olmayacağını hükmetti!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımlandı
Maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımladı.
Saymanlıkta görevli Maliye personeli üretimi teşvik primi alabilir mi?
Saymanlıkta görevli Maliye personeli üretimi teşvik primi alabilir mi?
Danıştay 12. Dairesi, Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Döner Sermaye Saymanlığında görev yapan davacının, üretimi teşvik priminden yararlandırılmamasını hukuka uygun buldu.
2022 yılı memur aylık katsayıları memurların hangi ödemelerini değiştirdi?
2022 yılı memur aylık katsayıları memurların hangi ödemelerini değiştirdi?
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 22 Ocak 2022 tarihi itibariyle yayımlanan yeni Genelge ile aylık katsayı 0,235445, memuriyet taban aylığı katsayısı 3,68518, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde kullanılacak yan ödeme katsayısı 0,074667 oldu.
Büyükçekmece Belediyesi mevzuata açıkça aykırı ilanı iptal etti
Büyükçekmece Belediyesi mevzuata açıkça aykırı ilanı iptal etti
Büyükçekmece Belediyesinin mevzuata açıkça aykırı olduğunu belirttiğimiz ilanı iptal etti.
İşçi ve memurun 'askerlik borçlanmasında' yaş detayı!
İşçi ve memurun 'askerlik borçlanmasında' yaş detayı!
Askerlik borçlanması, yaş hesabında dikkate alınan toplam hizmetlere eklenmez mi?
Beş başlıkta memur ve emeklilere getirilen zammın detayları!
Beş başlıkta memur ve emeklilere getirilen zammın detayları!
Memur ve emekliye ek zammı da içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sizler için bu konuyu beş başlık içerisinde derledik.
Polisin karakolda zanlıyı vurmasıyla ilgili dikkat çeken karar!
Polisin karakolda zanlıyı vurmasıyla ilgili dikkat çeken karar!
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kokain satıcısının Asayiş Büro Amirliğinde çıkan arbede de polisin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği olayda, taksirle ölüme sebebiyet verildiğine hükmetti.
Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor
Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor
Bakanlık başarı belgesi veriyor ama valilikler ödül vermiyor
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Avrupa'nın samimiyetsizliğini gözler önüne seren soru
Avrupa'nın samimiyetsizliğini gözler önüne seren soru
ATV ekranlarının sevilen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster?' Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicinin karşısına çıktı. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne ise "1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?" sorusu damga vurdu. Şıklar arasında Danimarka, Norveç, İsviçre ve Belçika yer alırken, sorunun doğru cevabı İsviçre idi. İsviçre'de yaşanan bu skandal, insan haklarından dem vuran Avrupa ülkelerinin bu konudaki samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller
Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller
2021 yılında Türkiye'de toplam elektrikli otomobil pazarı 2 bin 849 adet olarak gerçekleşti. Bu rakamlar 2020 yılıyla karşılaştırıldığında satışlarda patlama olduğu görülüyor.