Trafik kazasında vefat eden öğretmenlere Ali Yalçın'dan başsağlığı mesajı
Kuzey Marmara Otoyolu TEM bağlantı yolunda yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 2 öğretmen vefatti, 18 yolcu yaralandı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın kaza sonrası hayatını kaybeden öğretmenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Ocak 2022 21:50
Ali Yalçın twitinde: Çerkezköy'den yola çıkan,İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkiinde kaza yapan yolcu otobüsünde vefat eden üyelerimiz; Çerkezköy Şehit Erdem Uçar Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Cafer İzmirli, Büyükyoncalı 1 Kasım İlkokulu Sınıf Ögretmeni Uğur Göknar'a ve hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,ailelerine,yakınlarına,teşkilatımıza ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan Halk Eğitim Merkezi Sanat Tasarım Öğretmeni Funda Kır Göknar başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Mesajını paylaştı.Yolcu otobüsü devrildi: 2 öğretmen vefat etti! 18 yolcu yaralı Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız