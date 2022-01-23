Rıdvan Dilmen: Trabzonspor'un şampiyonluğu hayırlı olsun
Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçın ardından konuşan Rıdvan Dilmen, "Trabzonspor'un şampiyonluğu hayırlı uğurlu olsun. Atı alan Üsküdarı geçti" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 23 Ocak 2022 22:23
Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, bordo-mavili takımın bu galibiyetle şampiyonluğa çok yaklaştığını dile getirdi.
Başarılı futbol adamı,
"Kim ne derse desin, Nelsson ve Marcao vasat oyuncular."diyerek iki savunmacıyı da eleştirdi.