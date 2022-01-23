Karayolları açıkladı: İşte yollarda son durum
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli yollardaki son durumu açıkladı.
Kaynak : TRT
Eklenme : 23 Ocak 2022 23:32
Karayolları Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından 22.30 itibarıyla Türkiye genelinde yollardaki son durumu paylaştı. İşte ulaşıma kapatılan ve açılan yollar...
İstanbul-Ankara TEM Otoyolu ve D-100 Devlet Yolu, Gerede ile Düzce arasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
Konya'yı Ankara, Antalya, Aksaray ve Karaman'a bağlayan yollar ulaşıma kapatıldı.
Kayseri- Malatya Yolu ulaşıma kapatıldı.