Bartın Üniversitesi, geleceğin teknolojilerine odaklanıyor

Bartın Üniversitesi adına yükseköğrenimlerine dünyanın en iyi araştırma üniversitelerinde devam eden bursiyerler, yapay zekadan otomotive, altyapıdan akıllı teknolojilere kadar geleceğin teknolojilerine ilişkin çalışmalar yapıyor.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" kapsamında "Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları" alanında ihtisaslaşmaya hak kazanan Bartın Üniversitesinde, bölgesel kalkınma odaklı sürdürülebilir bir gelişim hedefleniyor. Bu kapsamda bir yandan "Akıllı Lojistik", "Akıllı Liman", "Akıllı Endüstri", "Akıllı Şehirler", "Akıllı Enerji" ve "Akıllı Sağlık" alanlarında çalışmaların sürdürüldüğü Bartın Üniversitesinde, diğer yandan ise nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi yönünde adımlar atılmaya devam ediyor.

7 farklı ülkede lisansüstü öğrenciler

Bartın Üniversitesi, yapay zekadan otomotive, altyapıdan akıllı teknolojilere kadar teknolojideki yenilikleri takip ederek, yerelde uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda yeni proje hazırlıklarına devam ediyor. Bu doğrultuda atılan adımlar meyvelerini vermeye başlarken Bartın Üniversitesi adına 7 farklı ülkede lisansüstü eğitimlerine devam eden bursiyerler de sürece şimdiden katkılar sunmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Birleşik Krallık, Kanada, Lübnan, Malezya ve Ürdün'de 26 doktora, 1 post doktora ve 2 yüksek lisans öğrencisi alanlarındaki çalışmalara öğrenimleri sonrası Bartın Üniversitesinde devam edecekler.