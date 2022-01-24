Yolda mahsur kalan engelli sporcular KYK yurduna yerleştirildi
Yoğun kar yağışı sebebiyle D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkii trafiğe kapanınca İstanbul'da oynadıkları maçtan dönen bedensel engelli sporcular mahsur kaldı. Bedensel engelli sporcuların imdadına ise Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koştu. Bedensel engelli sporcular yurda yerleştirildi.
Yoğun kar yağışı sebebiyle D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkii trafiğe kapanınca İstanbul'da oynadıkları maçtan dönen bedensel engelli sporcular mahsur kaldı. Bedensel engelli sporcuların imdadına ise Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koştu. Bedensel engelli sporcular yurda yerleştirildi.
Yoğun kar yağışı sebebiyle Türkiye'nin en önemli karayolu geçişi olan Bolu Dağı trafiğe kapandı. Mahsur kalan yolcular arasında Fenerbahçe Tekerlekli Basketbol takımıyla İstanbul'da maç yapan Ceylanpınar Belediye Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncu ve yöneticileri de yer aldı. Özellikle bedensel engellerinden dolayı ihtiyaçlarını görmekte sıkıntı yaşayan sporcular, çaresizlik içinde yolların açılmasını beklerken, devreye Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı girdi. İsa Yazıcı Aliya İzzetbegoviç Yüksek öğretim yurdunu açarak mahsur kalan öğrencilerin yerleştirilmesini sağladı.
Mahsur durumda olduklarını belirten takımın antrenörü Metin İdoğ, "Otobüs Ceylanpınar Belediyesi engelli sporcuları taşıyor. Bugün Fenerbahçe ile maçımız vardı. Maç dönüşünde yaklaşık 6 saattir mahsur durumdayız. Zaten zor şartlar altındayız. Araçlar gitmiyor. Arkadaşlarımız bedensel engelli olduğu için perişan durumdayız. Sabaha kadarda yolların açılamayacağını söylüyorlar. Bizde bekliyoruz" dedi.
Ardından sporcu kafilesini taşıyan otobüs trafik ekiplerinin yardımıyla Düzce'ye geri gönderildi. Düzce'de bedensel engelli sporcular, Aliya İzzetbegoviç Yüksek Öğretim Yurduna geldiklerinde ise yurt görevlileri tarafından karla kaplı bahçesinden kucakta taşınarak yurda yerleştirildi.