Rezervler 85 milyar dolar artacak: İşte Merkez Bankası'nın devreye aldığı 4 enstrüman

Türkiye ekonomi modelinde Merkez Bankası önemli bir rol üstleniyor. Yeni ekonomi modelinde enflasyon ve faiz tek haneye düşürülerek kalıcı bir ekonomik büyümenin altyapısını hazırlanmakta. Son 3 ayda yaşadığımız döviz kurunun dalgalanmasının önüne geçmek için de Merkez Bankası 4 enstrümanı devreye aldı. Merkez Bankası bu hamleleri ile enflasyonu ve faizi kalıcı şekilde düşük seviyelere düşürecek, Türkiye cari fazla vererek yurtdışı ödemeleri yaparken, önümüzdeki dönemde de eli oldukça rahatlayacak.



4 ÖNEMLİ ENSTRÜMAN



Merkez Bankası'nın devreye aldığı bu 4 enstrümanı inceleyelim:

1- Kur korumalı mevduat hesapları. Bankalara döviz mevduatlarının %10'luk kısmını 17 Nisan 2022'ye, %20'lik kısmını da 17 Ağustos 2022'ye kadar TL'ye çevrilmesi konusunda hedefler verildi. Hedefini gerçekleştiremeyen bankaların, hedefinin altında kalan tutarı üzerinden Merkez Bankası'nda alınan zorunlu karşılık getirisinden yıllık %1,5 tutarı kadar kesinti yapılacağına dair kanun yürürlüğe girdi. Burada hedeflenen bankaların döviz mevduatının %20'lik kısmının TL'ye çevrilmesini ve Merkez Bankası'na 45 milyar dolar dövizin satılmasını sağlamak.