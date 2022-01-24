Kripto parada battı, sosyal medyada paylaşıp intihar etti
İstanbul Kağıthane'de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi, kriptodan zarar ettiğini sosyal medya hesabından duyurarak kendini apartmanın camından boşluğa bıraktı. Hayatını kaybeden gençten geriye sosyal medyadan paylaştığı intihar mektubu kaldı
İstanbul Kağıthane'de 22 yaşındaki üniversite öğrencisi M.S., kripto paradan zarar ettiği için kendini apartmanın üçüncü katından aşağı bıraktı. Hayatına son veren genç, Twitter hesabından ölümünden sonra paylaşılacak şekilde intihar mektubu bıraktı. Akşam saat 21.00 sıralarında gerçekleşen olay anında M.S.'nin evde yalnız olduğu öğrenildi.
İNTİHAR MEKTUBU BIRAKTI
Paylaşımda kripto paradan zarar ettiğini ve babasının haberi olmadığını söyleyen M.S., "Siz bu satırları okurken ben yaşıyor olmayacağım. Her şeyi anlatacağım. O yüzden lütfen ben göçüp gittikten sonra ölümümün arkasında başka bir sebep aramayın" dedi.
Geride bıraktığı notta babasından özür dileyen M.S., "Burada özür dileyebilirim. Güvenini boşa çıkardığım için özür dilerim. Baba kendimden nefret ediyorum çünkü yüzüm yok. Yaptığım hatanın sonucu ile karşılaşacak cesaretim yok. Hem korku duyuyorum hem hem bencilim. Kendimden nefret ediyorum. Çünkü çok daha farklı olabilirdi. Bilen bilir ben zeki çocuğumdur. Belki vatan için, dünya için bir işin ucundan tutup bir işe yarayabilirdim ama kendi aptallığım yüzünden olmayacak" notunu düştü.