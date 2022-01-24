Sınırdaki mülteciler donarak ölüyor

SGK 4/A aylık hesaplama modülü 25 gündür çalışmıyor
SGK 4/A aylık hesaplama modülü 25 gündür çalışmıyor
Mikrofon açık kalınca... Fatma Şahin kötü yakalandı
Mikrofon açık kalınca... Fatma Şahin kötü yakalandı
Kitaba yüzde 30 zam yolda
Kitaba yüzde 30 zam yolda
Boşanan polisin tayin sorununu ombudsman çözdü
Boşanan polisin tayin sorununu ombudsman çözdü
37 ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin
37 ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin
İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı
İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı
3 Kamu kurumu 82 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 82 personel almak için ilana çıktı
İstanbul'da üniversitelerde eğitime 2 gün ara
İstanbul'da üniversitelerde eğitime 2 gün ara
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kar yağışı 3 gün daha sürecek
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kar yağışı 3 gün daha sürecek
THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 67 seferi iptal etti
THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 67 seferi iptal etti
9 ilde eğitime olumsuz hava engeli
9 ilde eğitime olumsuz hava engeli
Valilik duyurdu! Bir sonraki duyuruya kadar yasak
Valilik duyurdu! Bir sonraki duyuruya kadar yasak
Trafik kazasında vefat eden öğretmenlere Ali Yalçın'dan başsağlığı mesajı
Trafik kazasında vefat eden öğretmenlere Ali Yalçın'dan başsağlığı mesajı
İstanbul'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 gün ara verildi
İstanbul'da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 2 gün ara verildi
İstanbul-Ankara arasında ulaşım durdu
İstanbul-Ankara arasında ulaşım durdu
İstanbul'da hamile ve engelli personele 2 gün idari izin
İstanbul'da hamile ve engelli personele 2 gün idari izin
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar yarın yüzde 15 azaltılacak
Son 24 saatte 185 can kaybı, 65 bin 503 yeni vaka
Son 24 saatte 185 can kaybı, 65 bin 503 yeni vaka
Vali Yerlikaya'dan kar uyarısı
Vali Yerlikaya'dan kar uyarısı
Enerji kesintisi hangi gün ve saatlerde olacak?
Enerji kesintisi hangi gün ve saatlerde olacak?
Bolu Dağı geçişi tüm araçlara kapatıldı
Bolu Dağı geçişi tüm araçlara kapatıldı
Zincirleme kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü tamamen ulaşıma açıldı
Zincirleme kaza nedeniyle kapanan İstanbul yönü tamamen ulaşıma açıldı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Zikir çeken rütbeliler' iddiasına yanıt geldi
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Zikir çeken rütbeliler' iddiasına yanıt geldi
Yolcu otobüsü devrildi: 2 öğretmen vefat etti! 18 yolcu yaralı
Yolcu otobüsü devrildi: 2 öğretmen vefat etti! 18 yolcu yaralı
AK Parti MYK toplanıyor! Gündemde 3600 ve KDV düzenlemesi var
AK Parti MYK toplanıyor! Gündemde 3600 ve KDV düzenlemesi var
Kripto paraya yatırım yapanlara 'mutlaka mirasçı belirleyin' uyarısı
Kripto paraya yatırım yapanlara 'mutlaka mirasçı belirleyin' uyarısı
Gaziantep'te hamile, engelli ve bebek sahibi memurlara 5 gün izin
Gaziantep'te hamile, engelli ve bebek sahibi memurlara 5 gün izin
Tesisatçının öldürülmesi 2021'in çözülemeyen tek cinayeti
Tesisatçının öldürülmesi 2021'in çözülemeyen tek cinayeti
Çip krizi o markayı da vurdu! Otomobil üretimi 15 gün boyunca duracak
Çip krizi o markayı da vurdu! Otomobil üretimi 15 gün boyunca duracak
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yoğun kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Yoğun kar yağışı bekleniyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sınırdaki mülteciler donarak ölüyor

Kar ve soğuk sebebiyle 400'den fazla çadır çöktü, kamplara giden tüm yollar kapandığı için de yardım götürülemiyor. Açlık ve soğuğa bağlı olarak şu ana kadar 2'si çocuk 3 mülteci donarak can verdi

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 24 Ocak 2022 07:40
Yazdır
Sınırdaki mülteciler donarak ölüyor

Suriye'de etkili olan kar yağışı Rusya, PKK, Esad ve İran saldırılarından kaçarak Türkiye sınırına sığınan kamplardaki mültecileri etkiledi. Şu ana kadar 149 kampta ciddi hasar meydana gelirken İdlib ve Hama'da kar yağışı ve soğuklar nedeniyle 2'si çocuk 3 mülteci donarak can verdi. İdlib'de bulunan İnkaz Yönetimi Genel Yardım İşleri Sorumlusu Muhammed Abdusselam Gazal, gazetemiz aracılığı ile yaptığı çağrıda, bölgede öncelik ve acil ihtiyaç malzemelerinin ekmek, yakacak ve kışlık kıyafet olduğunu söyledi.

Bölge yardım birim sorumlusu Abdusselam Gazal, Harim, Salkin, Hırbit el Coz ve Şeyh Bahr Dağı bölgelerinde bulunan düzensiz kamplardaki 1.750 aile ile irtibatın koptuğu bilgisini paylaştı. Kar ve soğuk nedeniyle şu ana kadar 400'den fazla çadırın çöktüğünü aktaran Gazal "Bazı kamplara giden tüm yollar kapandı. Daha büyük felaketler yaşanmaması için bu insanlara ulaşmamız gerekiyor. Kepçe ve benzeri ekipman ihtiyacımız var. Genel itibarı ile İdlib ve çevresindeki 4 milyon mültecinin tamamı ciddi mağduriyet yaşıyor" diye konuştu.

500 BİN ÇOCUK RİSK ALTINDA

Suriye Çözüm Masası Genel Koordinatörü Dr. Mehdi Davut ise, kamplarda zor şartlarda yaşayan 1 milyon mültecinin olduğunu belirterek "Bunların 500 bini çocuk ve şu an ciddi risk altındalar. Donma, açlık ve soğuğa bağlı hastalıklar nedeniyle buralarda ciddi kayıplar yaşanabilir" uyarısında bulundu. Dr. Mehdi Davut "Biz 43 STK olarak büyük çaplı yardım kampanyası başlattık. Önceliğimiz ekmek, ısınma aracı, battaniye ve eski-yeni kışlık kıyafet. Cerablus'tan başlayıp İdlib'e uzanan kamplarda 1 milyon 84 bin sivil yaşıyor. Çoğu düzensiz 1.395 kamp var ve hepsine ulaşmaya çalışıyoruz. Vicdan sahibi tüm hayırseverlere hayatta kalma mücadelesi veren bu mazlumlara kardeşlik elini uzatın çağrısı yapıyoruz" dedi.

Mehdi Davut ayrıca sınırda yaşayan birçok mültecinin 20-30 kilometre mesafede olan evine PKK, Rusya, İran ve Esad saldırıları nedeniyle dönemediğini, bombardımanlarda ölmek yerine donma tehlikesi ile yaşamayı seçtiğini aktardı.

MİNİK SELAHADDİN DONARAK CAN VERDİ

Kar yağışı ve don olaylarının arttığı Zogra Çadır Kampından acılı haber geldi. Aslen Humuslu olan Cined ailesinin 8 aylık bebeği Selahaddin Muhanned donarak hayatını kaybetti. İdlib kırsalında da bir baba ve 2 yaşındaki kızının benzer şekilde öldüğü tespit edildi.

YILMAZ BİLGEN

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Doğu Anadolu'da 4 il için yoğun kar ve fırtına uyarısı
Doğu Anadolu'da 4 il için yoğun kar ve fırtına uyarısı
Erzincan'da kar ve tipide arızalanan otobüsteki 44 yolcu kurtarıldı
Erzincan'da kar ve tipide arızalanan otobüsteki 44 yolcu kurtarıldı
İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı
İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı
İstanbul'da üniversitelerde eğitime 2 gün ara
İstanbul'da üniversitelerde eğitime 2 gün ara
Meteoroloji İstanbul için uyardı: Yoğun kar, fırtına , buzlanma-Haritalı
Meteoroloji İstanbul için uyardı: Yoğun kar, fırtına , buzlanma-Haritalı
Yolda mahsur kalan engelli sporcular KYK yurduna yerleştirildi
Yolda mahsur kalan engelli sporcular KYK yurduna yerleştirildi

Bu Habere Tepkiniz

2022'de memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler nihayet belli oldu

2022'de memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler nihayet belli oldu

Önceki yazılarımızda memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 30,95 oranında olması gerektiğini hesaplamış ve yazılarımızdaki hesaplamalarımızı buna göre yapmıştık.Hazine ve Maliye Bakanlığı nihayet yüzde 2,5 oranındaki artışları da ilave ederek Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge'yi 22.01.2022 tarihinde açıkladı. Zam oranı daha önce açıkladığımız gibi yüzde 30,95 olmuştur.
Gözaltı kararını protesto etmek sendikal hak kapsamına girer mi?

Gözaltı kararını protesto etmek sendikal hak kapsamına girer mi?

Yasa dışı eyleme katılan öğretmenin disiplin cezasını Danıştay'dan onay geldi!
Yılın en çok satan paragraf kitabı

Yılın en çok satan paragraf kitabı

https://www.kitapsec.com/Yayinevleri/Marka-Yayinlari/1-6-0a0-0-0-0-0-0.xhtml
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'dan Basın ve Halkla İlişkiler Müdiresinin eşine özel kadro kıyağı..!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Adayla ortak çalışması olan öğretim üyesi, jüri olarak görevlendirilebilir mi?

Adayla ortak çalışması olan öğretim üyesi, jüri olarak görevlendirilebilir mi?

Konya Bölge İdare Mahkemesi, öğretim üyesi atamalarında başvuran adayla ortak çalışması bulunan jüri üyesinin bu görevi yürütmesinin hukuka uygun olmayacağını hükmetti!
Maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımlandı

Maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımladı.
Saymanlıkta görevli Maliye personeli üretimi teşvik primi alabilir mi?

Saymanlıkta görevli Maliye personeli üretimi teşvik primi alabilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Döner Sermaye Saymanlığında görev yapan davacının, üretimi teşvik priminden yararlandırılmamasını hukuka uygun buldu.
2022 yılı memur aylık katsayıları memurların hangi ödemelerini değiştirdi?

2022 yılı memur aylık katsayıları memurların hangi ödemelerini değiştirdi?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 22 Ocak 2022 tarihi itibariyle yayımlanan yeni Genelge ile aylık katsayı 0,235445, memuriyet taban aylığı katsayısı 3,68518, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde kullanılacak yan ödeme katsayısı 0,074667 oldu.
Büyükçekmece Belediyesi mevzuata açıkça aykırı ilanı iptal etti

Büyükçekmece Belediyesi mevzuata açıkça aykırı ilanı iptal etti

Büyükçekmece Belediyesinin mevzuata açıkça aykırı olduğunu belirttiğimiz ilanı iptal etti.
İşçi ve memurun 'askerlik borçlanmasında' yaş detayı!

İşçi ve memurun 'askerlik borçlanmasında' yaş detayı!

Askerlik borçlanması, yaş hesabında dikkate alınan toplam hizmetlere eklenmez mi?
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Gönül Dağı 49. bölüm fragmanı

Gönül Dağı 49. bölüm fragmanı

Gönül Dağı dizisi 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Gönül Dağı 4 Aralık 2021 Cumartesi akşamı TRT 1'de...
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Haftanın fırsat ürünleri (25-30)

Haftanın fırsat ürünleri (25-30)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri