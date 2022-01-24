Ev-ofis tasarruf etsin, sanayiyi besleyelim

Pandemide yaşanan sıkıntılar katlanarak artıyor. Dünya genelini bir süredir etkileyen enerji krizi, Türkiye'de de kendini göstermeye başladı. Geçen hafta İran'ın "arıza" gerekçesiyle gaz vanalarını kapatması ve dünyada artan talep; soğuk kış şartları sebebiyle tavan yapan gaz ve elektrik tüketimini tehdit etmeye başladı. Arzın, talebe yetişmeme riski sebebiyle, tüketimde hanelere öncelik verildi. Hafta genelinde OSB'lerde ve diğer imalat fabrikalarında 72 saatlik gaz ve elektrik kesintisi uygulanacak. BOTAŞ ve TEİAŞ, konuyla ilgili gerekli uyarıları işletmelere yaptı.

Daha önce görülmemiş krizle ilgili olarak sektör temsilcileri, özellikle gıda sanayiinin muaf tutulması gerektiğini belirterek "OSB'lerde süt fabrikaları her gün yüzlerce ton süt alıyor. Üretim yapılamazsa bu sütü de almayacaklar. O süt ziyan olacak. Sözleşmeye bağlanmış birçok siparişimiz bulunmakta. Firmalarımız büyük kayıp ve zarara uğrayacak. Tarım, hayati öneme sahip. Sekteye uğraması, ülkede büyük bir tedarik sıkıntısını beraberinde getirebilir. Stokçuluğu körükleyebilir, temel ihtiyaç maddelerine erişiminde sorunlar yaşanabilir, enflasyonu patlatabilir. Şu anki 3 günü içermektedir. Devamındaki günlerde ne olacağını bilmiyoruz. Belirsizlik ortamı da büyük engel teşkil etmektedir. Bu belirsizlikler telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir" görüşünü dile getiriyor.

YÜKÜ HERKES ÇEKSİN

Şekerli Mamul Sanayicileri Derneği Başkanı Şemsi Kopuz "Gıda tedarik zincirinin herhangi bir halkasında enerji kesintisi yapılması, zincirin kopmasına neden olur. Tohumun tarlaya düşmesinden ürünlerin market rafına yerleşmesine kadar enerji kullanımı zorunludur. Gıda ve içecek sanayii muaf tutulmalı" dedi. Margarin Sanayicileri Derneği Başkanı Ebru Akdağ da "Gıdaların herhangi bir sağlık riski taşımadan sofralarımıza ulaşabilmesi için ham madde tedariki, işleme, depolama, nakliye ve sunuş yöntemleri büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte ısıl işlemler, soğuk hava depoları gibi kesintilere tahammülü olmayan adımlar bulunmaktadır. Muhtemel enerji kısıtlaması gıda güvenliği riski doğuracak olup, ciddi israfa neden olacaktır. Dolayısıyla doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarından gıda sanayimiz muaf tutulmalıdır" diye konuştu. Gebze Plastik Organize Sanayi Yönetimi tarafından yapılan açıklamada da "İhracat taahhütleri var. Yerine getirilemezse döviz girişi azalacak. Türkiye'nin dışında tedarikçi ülkelere yönelim hızlanacak. Binbir zorlukla bağladığımız yurt dışı müşterilerimiz, teslimat aksayınca alternatif ülkelerden arayışa gireceklerdir" uyarısında bulunuldu.

Bu arada Antalya OSB Başkanı Ali Bahar; toplumun tüm kesimlerinin enerji krizini ortak şekilde sırtlaması gerektiğini, bütün yükü sanayiye yüklemenin yanlış olduğunu vurguladı. Tüketici Federasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da, sanayideki elektrik kesintilerinin yanlış olduğunu belirterek "AVM'lerden, evlerden tasarruf isteyin. Açık havadaki ısınma sistemlerini yasaklayın. Sanayi üretemezse, elindeki ürün bozulursa, bu israfı artırır, fiyatları tutulamaz hale getirir. Ayrıca fiziki olarak bulunulması zorunlu olmayan ofis işleri, pandeminin başlarında olduğu gibi bir süre eve taşınabilir. O dönem ofislerin kullandığı elektriği yüzde 90 azalttık. Bu enerji krizi için de böyle bir yöntem uygulanabilir. İlgili bakanlıklarımız bu yönde çağrı yapabilirler" tavsiyesinde bulundu. Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız