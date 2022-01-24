HÜRJET 9 çeşit milli füze atacak

İHA ve SİHA'ların yanı sıra, Milli Muharip Uçak (MMU) ve yerli taarruz helikopteri ATAK gibi havacılık alanında önemli başarılara imza atan Türk savunma sanayii, son olarak eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'le dünya sahnesine çıktı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, HÜRJET'in 1-2 ay içerisinde bütünüyle ortaya çıkacağını, 18 Mart 2023'te ilk uçuşunu, 2025'ten sonra her ay 2 HÜRJET üretimini hedeflediklerini bildirdi. Yerli jet için geri sayım sürerken, HÜRJET'in hangi mühimmatları taşıyacağı da merak konusu oldu. Savunma sanayi uzmanlarına göre, HÜRJET dokuz adet çeşitli yerli ve milli imkanlarla geliştirilen mühimmat kullanabilecek.

Yerli jetin taşıyacağı muhtemel mühimmatlar arasında; yüksek manevra yeteneğine sahip havadan havaya Gökdoğan ve Bozdoğan füzesi, SOM seyir füzesi, Minyatür Bomba, beton delici mühimmat SARB-83, Hassas Güdüm Kiti (HGK-3), Kanatlı Güdüm Kitleri KGK 83 ve KGK-82 ile ROKETSAN üretimi yüksek hassasiyetli güdüm kiti Teber yer alıyor.

GÖKDOĞAN VE BOZDOĞAN

TÜBİTAK SAGE tarafından yürütülen Göktuğ projesi kapsamında, Görüş İçi Hava Hava Füzesi Bozdoğan ve Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi Gökdoğan test atışlarını başarıyla gerçekleştirdi. Öncelikli olarak F-16 uçaklarına entegrasyonu planlanan Bozdoğan ve Gökdoğan, HÜRJET tarafından da kullanabilecek.