THY pilotları: Maaşlarımız yüzde 60 artmadı, yüzde 1.7 azaldı

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre;

Türk Hava Yolları'nda çalışan bir grup pilot, internette "Önce iade, sonra zam" başlıklı bir video yayınladı.

Çizgi animasyon ve grafiklerden oluşan videoda, THY yönetiminin "Pilotlara yüzde 60 oranında zam yapıldı" haberlerinin birer algı operasyonu olduğu kaydedildi. Son iki yıldaki değişiklikleri tek tek hesaplayan pilotlar Ocak 2020 ile Ocak 2022 arası maaşlarında artış değil yüzde 1.7 oranında düşüş olduğunu ortaya çıkardı. Videoda, "THY pilot maaşları 2 yıl önceki 1 Ocak 2020 maaşlarından ve sektörden hala aşağıdadır" mesajı verildi.

THY pilotlarının "TeHaYe" adlı sosyal medya hesaplarında yayınladıkları o videodaki son iki yılda yaşanan süreçle ilgili bazı tespit ve değerlendirmeler şöyle: