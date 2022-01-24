Boşanan polisin tayin sorununu ombudsman çözdü

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü görev yapan polis, İzmir İline mazeret ile atamasının yapıldığını ancak eşinden boşandığını, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereği kendi talebi ile mazeret atamasının yapılması gerektiğini belirterek nakil talebinde bulunmuş, ancak Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından mazeret atamasına ilişkin talebi reddedilmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu, 18/10/2021 tarihli başvuru üzerinde yaptığı incelemede Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Mazeret Atamaları başlıklı 18 inci maddesinin c bendine dikkat çekmiştir. Yapılan değerlendirmede, yönetmelik hükmü gereğince, boşanan personelin boşandığının mahkeme ilamı ile belgelemesi durumunda mazeret nakil talebinde bulunulabileceği belirtilmiş ve "Başvuranın nakil talebinin yeniden değerlendirilmesi yönünde İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA TAVSİYEDE BULUNULMASINA" kararı vermiştir.

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