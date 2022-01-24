Fatma Girik'in ölüm nedeni belli oldu

"Yeşilçam'ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim."

Usta sanatçı, yazın göğüs hastalıkları enfeksiyonu teşhisi konularak tedaviye alınmış, hastanede kalmıştı.

CÜNEYT ARKIN GÖZYAŞLARI İÇİNDE NTV'YE KONUŞTU

NTV yayınına katılan Cüneyt Arkın, konuşmakta güçlük çekerek, "Şu anda bağıra bağıra ağlamak istiyorum" ifadesini kullandı ve şunları ekledi:

"O benim can yoldaşımdı. O mavi bakışları, ilk bakışları... En cesur insandı. O kadar alkçakgönüllü, öylesine zarif, ince, dünyalar güzeli bir hanımefendiydi o."

Nebil Özgentürk, NTV yayınına katılarak, "Hem ablaydı, hem hepimizin, sinemanın efsanevi yıldızıydı. Kucaklayıcı bir insandı. Bir de çok büyük aşk kadınıydı. Memduh abiyle aşkla bağlıydı. Bir kalabalığa, bir sokğa girdiği zaman esas duruşa geçiliyordu. Türk sinemasının dört yapraklı yoncasının bir yaprağının kırılması, yok olması anlamına geliyor" diye konuştu.

HÜLYA KOÇYİĞİT: BANA 'MEMDUH GİTTİ HER ŞEY BİTTİ' DEMİŞTİ

NTV yayınına bağlanan Hülya Koçyiğit, şu ifadeleri kullandı:

"Çok büyükm acı içindeyim. İnanamıyorum hala. Fatma gerçekten sadece bennim canım ciğerim, arkadaşım değil, tüm Türkiye'nin sevdiği çok çok büyük bir sanatçıydı. Büyül bir kayıp. Türk sineması adına da, onu sevenler adına da çok büyük bir kayıp. Son birkaç senedir gerçekten rahatsızdı. Bana 'Memduh gitti, her şey bitti, artık ben de gitmek istiyorum' dedi. Bunu derken gözleri dolu doluydu. Hastaydı, yürüme zorluğu çekiyordu ama o gözleri pırıl pırıldı."

SON FOTOĞRAFI

Girik'in son fotoğrafı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çekilmişti.

Girik, 16 Ekim 2015'te hayat arkadaşı Memduh Ün'ü kaybetmişti. Usta yönetmen Ün'ün 95 yaşında hayata vedası, Girik'i çok üzmüştü.

FATMA GİRİK KİMDİR?

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğan Fatma Girik, Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.

180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı.

Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yaptı.

ROL ALDIĞI FİLMLER İstiklal Uğrunda Yetimler Ahı Memiş İş başında Leke Murada Ereceğiz Memiş Gangsterler Arasında Gönülden Ağlayanlar Talihsizler Sevdalı Gelin Ömrümün Tek Gecesi Eceline Susamışlar Çakır Emine'm Bağrıyanık Vatan ve Namus Üsküdar İskelesi Telli Kurşun Ölüm Peşimizde Kaldırım Çocuğu Kopuk Fakir Şarkıcı Civanmert Cici Katibem Aşk Hırsızı Aliii Çapkın Hırsız Seviştiğimiz Günler İki Damla Gözyaşı Duvaksız Gelin Boş Yuva Avare Mustafa Mahalleye Gelen Gelin Sokak Kızı Küçük Beyefendi Kısmetin En Güzeli Günahsız Aşıklar Fosforlu Oyuna Gelmez Fatoş'un Bebekleri Erkeklik Öldü Mü Atıf Bey? Çöpçatan Belalı Torun Cengiz Han'ın Hazineleri Zoraki Milyoner Zifaf Gecesi Yavaş Gel Güzelim Yaralı Aslan Katır Tırnağı Hop dedik Bulunmaz Uşak Bir Hizmetçi Kızın Hatıra Defteri Bire On Vardı Bazıları Dayak Sever Barut Fıçısı Badem Şekeri Kiralık Koca Tophaneli Osman Tatlı Sert Öpüşmek Yasak Öp Annenin Elini Muhteşem Serseri Köye Giden Gelin Koçum Benim Kırk Küçük Anne Kimse Fatma Gibi Öpemez Keşanlı Ali Destanı Halk Çocuğu Galatalı Fatma Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi Beş Şeker Kız Varan Bir Hizmetçi Dediğin Böyle Olur Kanun Karşısında Yıldız Tepe Üç Kardeşe Bir Gelin Sevişmek Yasak Severek Ölenler Seveceksen Yiğit Sev Şenol Birol Gool Şeker Hafiye Şeker Gibi Kızlar Kumarbaz Korkunç İntikam Hırsız Bir Garip Adam Altın Şehir Yiğitler Ölmezmiş Seni Bekleyeceğim Ölüm Temizler Kucaktan Kucağa Kolsuz Kahraman Karakolda Ayna Var Koca Yusuf Hedef Ankara Fakir Çocuklar Fabrikanın Şoförü Ben Bir Sokak Kadınıyım Bana Bela Derler Avare Kız Aşkın Kanunu Allahaısmarladık Yavrum Namusum İçin Zilli Nazife Ya Sev Ya Öldür Yaprak Dökümü Son Gece Ömre Bedel Kız Kız Kolunda Damga Var Kiralık Kadın Karakolda Ayna Var Hırsız Prenses Dolmuş Şoförü Ayşecik (Canım Annem) Ağa Düşen Kadın Sürtüğün Kızı Vuruldum Bir Kıza Ezo Gelin Öksüz Nilgün Köroğlu Çöl Kartalı Şeyh Ahmet Ana Hakkı Ödenmez Vatan ve Namık Kemal Menekşe Gözler Erkek Fatma Büyük Yemin Boş Beşik Sevenler Ölmez Şoför Nebahat Meçhul Kadın Ham Meyva Duyduk Duymayın Demeyin Yarın Son Gündür Solan Bir Yaprak Gibi Satın Alınan Koca Önce Sev Sonra Öldür Mualla Mahşere Kadar Kerem ile Aslı İki Ruhlu Kadın Acı Ekmekçi Kadın Namus Murat ile Nazlı Toprak Ana Ezo Gelin Kızgın Toprak Kambur Gönülden Yaralılar Dağdan İnme Önce Vatan Kuma Kara Peçe Ağrı Dağı Efsanesi Ölmeyen Şarkı Meryem ve Oğulları Hatasız Kul Olmaz İntikam Meleği / Kadın Hamlet Yaşam Kavgası Gelincik Kanlı Nigar Kaçak Gülsüm Ana Postacı Nefret Yılanların Öc Japon İşi Namusun Bedeli Gün Ortasında Karanlık Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener ALDIĞI ÖDÜLLER 1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Keşanlı Ali Destanı 1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Sürtüğün Kızı 1. Adana altın koza film şenliği, 1969, Büyük Yemin, En İyi Kadın Oyuncu 1. Adana altın koza film şenliği, 1969, Ezo Gelin, En İyi Kadın Oyuncu 3. Adana altın koza film şenliği, 1971, Acı, En İyi Kadın Oyuncu 35. Antalya film şenliği, 1998, Sürtüğün Kızı, Yaşam Boyu Onur Ödülü 18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Aziz Nesin Emek Ödülü Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız