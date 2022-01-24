Fatma Girik'in ölüm nedeni belli oldu
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Covid 19'a bağlı zatürre tedavisi gören Girik'in çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik 79 yaşında hayatını kaybetti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sanatçı, yaklaşık altı ay önce tedavi görmek üzere İstanbul'a gelmişti. Usta oyuncu, tedavi gördüğü özel hastanede yoğun bakımdayken hayata veda etti.
Hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik Covid 19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti" denildi.
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak haberi duyurdu.
Eski Şişli Belediye Başkanı olan Girik için Keskin şu ifadeleri kullandı:
"Yeşilçam'ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim."
Usta sanatçı, yazın göğüs hastalıkları enfeksiyonu teşhisi konularak tedaviye alınmış, hastanede kalmıştı.
CÜNEYT ARKIN GÖZYAŞLARI İÇİNDE NTV'YE KONUŞTU
NTV yayınına katılan Cüneyt Arkın, konuşmakta güçlük çekerek, "Şu anda bağıra bağıra ağlamak istiyorum" ifadesini kullandı ve şunları ekledi:
"O benim can yoldaşımdı. O mavi bakışları, ilk bakışları... En cesur insandı. O kadar alkçakgönüllü, öylesine zarif, ince, dünyalar güzeli bir hanımefendiydi o."
Nebil Özgentürk, NTV yayınına katılarak, "Hem ablaydı, hem hepimizin, sinemanın efsanevi yıldızıydı. Kucaklayıcı bir insandı. Bir de çok büyük aşk kadınıydı. Memduh abiyle aşkla bağlıydı. Bir kalabalığa, bir sokğa girdiği zaman esas duruşa geçiliyordu. Türk sinemasının dört yapraklı yoncasının bir yaprağının kırılması, yok olması anlamına geliyor" diye konuştu.
HÜLYA KOÇYİĞİT: BANA 'MEMDUH GİTTİ HER ŞEY BİTTİ' DEMİŞTİ
NTV yayınına bağlanan Hülya Koçyiğit, şu ifadeleri kullandı:
"Çok büyükm acı içindeyim. İnanamıyorum hala. Fatma gerçekten sadece bennim canım ciğerim, arkadaşım değil, tüm Türkiye'nin sevdiği çok çok büyük bir sanatçıydı. Büyül bir kayıp. Türk sineması adına da, onu sevenler adına da çok büyük bir kayıp. Son birkaç senedir gerçekten rahatsızdı. Bana 'Memduh gitti, her şey bitti, artık ben de gitmek istiyorum' dedi. Bunu derken gözleri dolu doluydu. Hastaydı, yürüme zorluğu çekiyordu ama o gözleri pırıl pırıldı."
SON FOTOĞRAFI
Girik'in son fotoğrafı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çekilmişti.
Girik, 16 Ekim 2015'te hayat arkadaşı Memduh Ün'ü kaybetmişti. Usta yönetmen Ün'ün 95 yaşında hayata vedası, Girik'i çok üzmüştü.
FATMA GİRİK KİMDİR?
12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğan Fatma Girik, Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi. Leke'yi oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi. Memduh Ün'le tanışıklığı Girik'in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu.
180'den fazla filmde rol aldı. İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı.
Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yaptı.
ROL ALDIĞI FİLMLER
İstiklal Uğrunda
Yetimler Ahı
Memiş İş başında
Leke
Murada Ereceğiz
Memiş Gangsterler Arasında
Gönülden Ağlayanlar
Talihsizler
Sevdalı Gelin
Ömrümün Tek Gecesi
Eceline Susamışlar
Çakır Emine'm
Bağrıyanık
Vatan ve Namus
Üsküdar İskelesi
Telli Kurşun
Ölüm Peşimizde
Kaldırım Çocuğu Kopuk
Fakir Şarkıcı
Civanmert
Cici Katibem
Aşk Hırsızı
Aliii
Çapkın Hırsız
Seviştiğimiz Günler
İki Damla Gözyaşı
Duvaksız Gelin
Boş Yuva
Avare Mustafa
Mahalleye Gelen Gelin
Sokak Kızı
Küçük Beyefendi
Kısmetin En Güzeli
Günahsız Aşıklar
Fosforlu Oyuna Gelmez
Fatoş'un Bebekleri
Erkeklik Öldü Mü Atıf Bey?
Çöpçatan
Belalı Torun
Cengiz Han'ın Hazineleri
Zoraki Milyoner
Zifaf Gecesi
Yavaş Gel Güzelim
Yaralı Aslan
Katır Tırnağı
Hop dedik
Bulunmaz Uşak
Bir Hizmetçi Kızın Hatıra Defteri
Bire On Vardı
Bazıları Dayak Sever
Barut Fıçısı
Badem Şekeri
Kiralık Koca
Tophaneli Osman
Tatlı Sert
Öpüşmek Yasak
Öp Annenin Elini
Muhteşem Serseri
Köye Giden Gelin
Koçum Benim
Kırk Küçük Anne
Kimse Fatma Gibi Öpemez
Keşanlı Ali Destanı
Halk Çocuğu
Galatalı Fatma
Fatoş'un Fendi Tayfur'u Yendi
Beş Şeker Kız
Varan Bir
Hizmetçi Dediğin Böyle Olur
Kanun Karşısında
Yıldız Tepe
Üç Kardeşe Bir Gelin
Sevişmek Yasak
Severek Ölenler
Seveceksen Yiğit Sev
Şenol Birol Gool
Şeker Hafiye
Şeker Gibi Kızlar
Kumarbaz
Korkunç İntikam
Hırsız
Bir Garip Adam
Altın Şehir
Yiğitler Ölmezmiş
Seni Bekleyeceğim
Ölüm Temizler
Kucaktan Kucağa
Kolsuz Kahraman
Karakolda Ayna Var
Koca Yusuf
Hedef Ankara
Fakir Çocuklar
Fabrikanın Şoförü
Ben Bir Sokak Kadınıyım
Bana Bela Derler
Avare Kız
Aşkın Kanunu
Allahaısmarladık Yavrum
Namusum İçin
Zilli Nazife
Ya Sev Ya Öldür
Yaprak Dökümü
Son Gece
Ömre Bedel Kız
Kız Kolunda Damga Var
Kiralık Kadın
Karakolda Ayna Var
Hırsız Prenses
Dolmuş Şoförü
Ayşecik (Canım Annem)
Ağa Düşen Kadın
Sürtüğün Kızı
Vuruldum Bir Kıza
Ezo Gelin
Öksüz
Nilgün
Köroğlu
Çöl Kartalı Şeyh Ahmet
Ana Hakkı Ödenmez
Vatan ve Namık Kemal
Menekşe Gözler
Erkek Fatma
Büyük Yemin
Boş Beşik
Sevenler Ölmez
Şoför Nebahat
Meçhul Kadın
Ham Meyva
Duyduk Duymayın Demeyin
Yarın Son Gündür
Solan Bir Yaprak Gibi
Satın Alınan Koca
Önce Sev Sonra Öldür
Mualla
Mahşere Kadar
Kerem ile Aslı
İki Ruhlu Kadın
Acı
Ekmekçi Kadın
Namus
Murat ile Nazlı
Toprak Ana
Ezo Gelin
Kızgın Toprak
Kambur
Gönülden Yaralılar
Dağdan İnme
Önce Vatan
Kuma
Kara Peçe
Ağrı Dağı Efsanesi
Ölmeyen Şarkı
Meryem ve Oğulları
Hatasız Kul Olmaz
İntikam Meleği / Kadın Hamlet
Yaşam Kavgası
Gelincik
Kanlı Nigar
Kaçak
Gülsüm Ana
Postacı
Nefret
Yılanların Öc
Japon İşi
Namusun Bedeli
Gün Ortasında Karanlık
Sinema Bir Mucizedir / Büyülü Fener
ALDIĞI ÖDÜLLER
1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Keşanlı Ali Destanı
1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Sürtüğün Kızı
1. Adana altın koza film şenliği, 1969, Büyük Yemin, En İyi Kadın Oyuncu
1. Adana altın koza film şenliği, 1969, Ezo Gelin, En İyi Kadın Oyuncu
3. Adana altın koza film şenliği, 1971, Acı, En İyi Kadın Oyuncu
35. Antalya film şenliği, 1998, Sürtüğün Kızı, Yaşam Boyu Onur Ödülü
18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Aziz Nesin Emek ÖdülüMemurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız