Aktif görevde polisler dahil FETÖ operasyonunda 18 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla aralarında ihraç edilen eski emniyet müdürü, komiser yardımcısı ile aktif görevde bulunan bazı polis memuru ve doktorların da olduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ocak 2022 10:59
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen şüphelilerle ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.
Bu kapsamda ByLock kullandıkları belirlenen, daha önce ihraç edilen emniyet müdürü ve komiser yardımcısı ile aktif görevde bulunan polis memuru ve doktorların da aralarında bulunduğu 18 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 ilde 22 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden bazıları yakalandı.
Baskın yapılan adreslerde, çeşitli örgütsel dokümanlarla şüphelilere ait "F" serisi 1 dolar ele geçirildiği bildirildi.
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