Dolar günü yükselişle kapattı
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü 13,46 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ocak 2022 18:00
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|13,3950
|13,3970
|13,4670
|13,4680
|Avro
|15,2030
|15,2050
|15,2110
|15,2120
|Sterlin
|18,1660
|18,1820
|18,1060
|18,1960
|İsviçre Frangı
|14,6870
|14,6890
|14,6950
|14,7690
|ANKARA
|ABD Doları
|13,3940
|13,4010
|13,4370
|13,5170
|Avro
|15,1650
|15,2450
|15,1710
|15,2510
|Sterlin
|18,1020
|18,2810
|18,0460
|18,2560