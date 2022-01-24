Karnesi zayıf diye babası yerden yere vurdu! Aile Bakanlığı'ndan açıklama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yaptığı açıklamada "Sosyal medyada gündem olan "bir babanın çocuğuna şiddet uyguladığı" görüntülerin Türkiye'de değil Irak'ta gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu ve benzeri görüntülerin yayılmaması için kamuoyunu hassasiyete davet ediyoruz." dedi.

Sosyal medyada video "Alanya'da olduğu iddia edilen olayda, "iddiaya göre karnesi zayıf" olan çocuğu, babası acımasız şekilde dövüyor." açıklamasıyla dolaşıma girmişti.