İstanbul'da kar yağışı drone ile fotoğraflandı
Kağıthane'de gece boyu kar yağışı etkili oldu. Drone ile çekilen görüntülerde kar manzarası güzel görüntülere sahne oldu
Kaynak : DHA
Eklenme : 24 Ocak 2022 10:28
Sabah bembeyaz kar örtüsüyle karşılaşan vatandaşlar işe gitmek için yola koyulurken araçlar park edildikleri yerde kaldı. Ara sokaklarda yollar kapalı kalırken ana Caddeler ulaşıma açıldı. Drone ile havadan fotoğralanlanan Hamidiye Mallesi'nde kartpostallık görüntüler oluştu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız