İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışından dolayı tüm uçuşların saat 04.00'e kadar durdurulduğunu duyurdu.

İGA'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışından dolayı uçuş operasyonları 25 Ocak saat 04.00'e kadar durdurulmuştur." denildi.

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı uçuşlarını durdurdu

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesinin beklendiğini belirtti.

Üstün, "Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04.00'e kadar durdurma kararı aldık." ifadelerini kullandı.