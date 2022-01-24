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MEB il bazında öğretmen atama kontenjanlarını açıklamadı

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin öğretmen alımında ilk kez il bazında atama kontenjanları toplu bir şekilde açıklamadı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 24 Ocak 2022 11:08
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MEB il bazında öğretmen atama kontenjanlarını açıklamadı

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin öğretmen alımında okul tercihlerini almaya başladı. Açıklanan kontenjanlara https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-tercihi adresinden 26 Ocak tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Ancak geçmiş yıllarda il bazında atama kontenjanlarını topluca açıklayan MEB bu yıl listeleri excel formatında açıklamadı.

Listeler excel formatında açıklanmadığı için Öğretmen Atama Robotu yapamadık.

MEB'in il bazlı öğretmen atama listelerini açıklamaması, bazı okulların sisteme sonradan eklenmesi ve bazı adayların bu okulları tercih etmesi gibi şüpheler oluşturmaktadır.

MEB'in bu türden şüphelerin önüne geçebilmesi için yıllardır yaptığı rutin uygulamaya devam etmesi ve il bazlı listeleri excel formatında şeffaf bir şekilde duyurması gerekmektedir.

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