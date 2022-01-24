'Yarasa adam' yazın evine, kışın ofisine uçarak gidiyor

Fethiye Ölüdeniz 'de bulunan Babadağ Teleferik'in genel müdürü olan 'yarasa adam' olarak da anılan Cengiz Koçak, yazın 1965 metre yükseklikten atlayış yaparak işinden wingsuit yaparak gidiyor.

DHA'nın haberine göre kış aylarının gelmesiyle birlikte 1700 ve 1900 metre arası yükseklikte kar olması nedeniyle Koçak, atlayış ve uçuşlarına 1200 metreden devam ediyor. Koçak, işletme içerisinde bulunan restoran ve atlayış alanında çalışmalarını yapmak için gün içerisinde teleferik ile 1200 metreye çıkıyor.

Burada çalışmalarını tamamlayan Koçak, yine aynı yükseklikten wingsuit ile Ölüdeniz'in eşsiz mavisinde süzülerek tekrar ofisine iniyor. Yurt dışında wingsuit ile atlayış yapan kişilerle iletişim halinde olduğunu belirten Koçak, Türkiye'de atlanabilir 45 noktayı kendisinin tespit ettiğini ve dünyadaki ekstrem sporu meraklılarının Türkiye'deki başvuru noktasının kendisi olduğunu söyledi.

'ANTEN, KÖPRÜ, UÇURUM, BİNA GİBİ SABİT OLAN HER YERDEN ATLADIM'

Binlerce uçuş yaptığını söyleyen Cengiz Koçak, şöyle konuştu: