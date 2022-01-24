Bakan Koca haftalık vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık vaka sayılarını açıkladı
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Ocak 2022 11:56
Bakan Koca'nın paylaşımı:
8-14 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.
8-14 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Bingöl, İstanbul, Bolu, Rize, Kocaeli, Erzurum, Ankara, Bilecik, Tunceli, Trabzon.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız