Kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkan iki TIR, uçuruma sürüklendi, 3 gün sonra kaldırıldı
Artvin'de kar ve tipi nedeniyle Şavşat - Ardahan kara yolları üzerinde bulunan Sahara Geçidi'ni kullanan iki TIR, yoldan çıkarak uçuruma sürüklendi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazada, 100 metrelik mesafeye sürüklenen araçlar ve TIR'lar iş makineleri yardımıyla bulundukları yerden 3 gün sonra kurtarıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 24 Ocak 2022 12:11
Artvin'in Şavşat ilçesini Ardahan'a bağlayan 2 bin 685 rakımlı Sahara Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi kazaların yaşanmasına neden oluyor. Özellikle uluslararası taşımacılık yapan TIR sürücülerinin yoğun kullandığı geçitte meydana gelen bir TIR kazası ilginç görüntülere neden oldu.
3 GÜN SONRA KURTARILDI
Yoldan çıkan iki TIR, yaklaşık 100 metre karda sürüklendikten sonra kara saplanarak durabildi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, TIR'lar 3 gün sonra iş makineleri yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı.
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