Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bekleyen yolcular otellere yerleştirildi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, son 49 yılın en yoğun yağışının yaşandığı kentte tüm ekipler sahada gece gündüz görev yapıyor.

Dün gece yoğun kar nedeniyle kara yollarının trafiğe kapatılması sonucu batı illerine gitmek için Diyarbakır güzergahını kullanan yolcu otobüsleri Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (DİŞTİ) bekleyişe geçti.

Otobüslerdeki başta engelli, kadın ve çocuklar olmak üzere vatandaşların mağduriyet yaşamaması için harekete geçen belediye ve Kızılay ekipleri, otogarda kalan yolculara çay ve çorba ikramında bulundu.

Zabıta ekipleri, 27 yolcuyu kentteki otellere yerleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, yoğun kardan vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız