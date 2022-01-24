'Elazığ'ı adeta baştan aşağı yeniden imar, inşa ve ihya ettik'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'te merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyü olan ve yaklaşık 22 saniye kadar süren depremin yıl dönümü sebebiyle video mesaj yayımladı.

Başta Elazığ ve Malatya olmak üzere tüm Doğu Anadolu Bölgesini etkileyen depremin üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatan Bakan Murat Kurum, o gün yaşanan acının hala tazeliğini koruduğunu belirterek, Elazığ depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

"Tek bir afetzede kardeşimizi evsiz bırakmadık"

Video mesajında "Ne acıdır ki, bu cennet ülke, bu güzel insanlar deprem nedeniyle çok hüzünler yaşadı." diyen Bakan Kurum, "Şu son 100 yılda ülkemizin hemen hemen her yerinde acı hikayeler yaşadık. Meydana gelen 60 büyük depremde, 90 bin canımızı gözyaşları içerisinde toprağa verdik.