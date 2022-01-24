RTÜK'ten 'Sedef Kabaş'ın sözlerini yayınlayan Tele 1'e ceza
RTÜK, Olağanüstü toplantıda Sedef Kabaş'ın sözlerini yayınlayan Tele 1 televizyonuna 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası yaptırımı uyguladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Ocak 2022 13:13
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik sözleri nedeniyle yayıncı kuruluş TELE 1'e beş kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verdi.
RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, üst kurul Başkan Ebubekir Şahin'in çağrısıyla bugün olağanüstü toplandı.
TELE 1 ekranında Kabaş'ın yaptığı açıklamaların görüşüldüğü toplantıda, RTÜK İzleme Uzmanı raporu değerlendirildi.
Sedef Kabaş'ın hakaret içeren sözleri sarf ederken program sunucusunun da herhangi bir müdahalede bulunmadığı belirtilen raporda, aksine yapılan hakaretleri onaylamasının, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan beklenen kamusal yayıncılık sorumluluğuyla bağdaşmadığı görüşü yer aldı.
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