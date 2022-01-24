Mahalleye girişte HES kodu soruluyor, bugüne kadar hiç koronavirüs vakası görülmedi
Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Gökalan Mahallesi'nde, Türkiye'de görülen ilk vakadan bugüne kadar hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 24 Ocak 2022 13:30
Koronavirüs vakalarında bir zamanlar en yüksek riskli il olarak başı çeken Samsun, gördüğü yüksek vaka oranlarının ardından aşılamanın etkisiyle zirveyi başka illere bıraktı.
Yoğun bakım doluluk oranlarının yüksek seyrettiği ve sağlıkçıların bu dönemde mesai mefhumu gözetmeden çalıştığı ilde son 1.5 yılda 3 binin üzerinde vatandaş koronavirüsten hayatını kaybetti.
Mahalleye girmek isteyenlerin HES koduna bakılıyor
Vaka oranlarının yüksek seyrettiği dönemlerde bile Gökalan Mahallesi sakinleri ise kendisini korudu. Mahallenin girişine asılan pankartla mahalleye davetsiz misafir kabul edilmedi. Mahalleye girmek isteyenlerin HES koduna bakıldı.