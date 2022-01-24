Guinness rekortmeni Doç. Dr. Ali Zırh, 1.000'inci Parkinson ameliyatını yaptı
Yaşlılık hastalığı olarak bilinen Parkinson'a çok genç yaşta yakalanan 34 yaşındaki Uğur Bagav'ın ameliyatı bugün Medipol Mega Hastanesi'nde Doç. Dr. Ali Zırh ve ekibi tarafından başarılı şekilde gerçekleştirildi- Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh:- "Bugünün özelliği 1.000'inci beyin pili takılması ameliyatı olması. Pilin takılma işlemi yaklaşık 3-3,5 saatlik bir işlem. Beyin pili ameliyatını hastalarımız uyanık gerçekleştiriyoruz. Bu operasyonu hastalarla konuşarak, karşılıklı sohbet ederek, yardımlaşarak yapıyoruz"- "Türkiye hem jeopolitik özellikleri hem kültürel özellikleri hem de son zamanlarda tıptaki gelişmeleri ile giderek yükselen bir yıldız olma özelliğinde. Uluslararası alanda çok fazla hastamız var"
Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER) Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, "Bugünün özelliği 1.000'inci beyin pili takılması ameliyatı olması. Pilin takılma işlemi yaklaşık 3-3,5 saatlik bir işlem. Beyin pili ameliyatını hastalarımız uyanık gerçekleştiriyoruz. Bu operasyonu hastalarla konuşarak, karşılıklı sohbet ederek, yardımlaşarak yapıyoruz." dedi.
Türkiye'de tıpta tedavi alanında ilk Guinness Dünya Rekoru'nu kıran Doç. Dr. Ali Zırh, bugün Medipol Mega Hastanesi'nde 1.000'inci Parkinson ameliyatını gerçekleştirdi.
Erzincan'da yaşayan Uğur Bagav'ın titreme şikayetleri bundan 12 yıl kadar önce 20'li yaşlarında iken başladı. Hastalığını "esansiyel tremor" olarak bilen Bagav, Parkinson olduğunu Doç. Dr. Ali Zırh ile tanışınca öğrendi.
Hastalık bulguları giderek ilerleyen ve günlük yaşamı olumsuz etkilenen Bagav, son yıllarda bacaklarda titreme, yürüme güçlüğü ve denge problemleri de yaşamaya başladı. Bu durum onu sosyal hayattan kopardı ve toplumdan uzaklaşarak yaşamaya başladı.