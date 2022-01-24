Bakan Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli'nde karla mücadele çalışmalarını inceledi
"Türkiye genelinde, tamamına yakın kesimlerde trafiğimiz açıktır. Güvenli ulaşım için tüm birimlerimiz özveriyle çalışmaya devam edecek"- "D-100 yolu sabah 06.00 itibarıyla, TEM Otoyolu da saat 09.00 itibarıyla tamamen trafiğe açılmıştır. Şu an itibarıyla Ankara-İstanbul arasında güvenli ulaşım sağlanmaktadır. Gerek D-100 gerek TEM Otoyolu'nda trafikte herhangi bir sıkıntı yoktur"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye genelinde, tamamına yakın kesimlerde trafiğimiz açıktır. Güvenli ulaşım için tüm birimlerimiz özveriyle çalışmaya devam edecek." dedi.
Bolu Dağı Bakım İşletme Şefliği'nde Vali Ahmet Ümit, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Haluk Saygılı ve tünel çalışanları tarafından karşılanan Karaismailoğlu, yetkililerden yollarda yürütülen karla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Karaismailoğlu, Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezi'nde, gazetecilere, Türkiye genelinde 68 bin kilometrelik yol ağını açık tutmak için 11 bin araç, ekipman ve 13 bin personelle yoğun mücadele verdiklerini söyledi.
Zorlu iklim koşullarının yaşandığına işaret eden Karaismailoğlu, "Özellikle dün akşam itibarıyla İstanbul-Ankara arasında sıkıntılı süreç yaşadık. Dün akşam saat 09.00 itibarıyla özellikle TEM Otoyolu'nun Kaynaşlı-Bolu kesimini trafiğe kapatmak zorunda kaldık çünkü trafiğin güvenli işlemesi çok zor durumdaydı." dedi.