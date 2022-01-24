Soğuk havalar toptancı halini de vurdu, fiyatlar yüzde 50 arttı

Antalya haline gelen ürünlerde yüzde 50 azalma olduğuna dikkate çeken Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze Meyve Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, "Haftada bir ton ürün toplayan şimdi 15 günde 500 kiloya düşmüş durumda. Bu da ister istemez fiyatları yükseltti." dedi.

Üretim düşmesi ve toplama sürelerinin uzaması ile fiyatların da yükseldiğini belirten Yılmaz, kapalı yollar nedeniyle yaşanan kamyon ve ulaşım sıkıntısının da fiyatları etkilediğini belirtti.

"Şu an ürün yok"

Komisyoncu Nevzat Akçan ise, girdi maliyetlerinin yüzde 200'e varan oranda arttığını ve üstüne bu soğuk havaların geldiğini söyledi.

Soğuk nedeniyle üreticilerin onlarca dönüm serayı ısıtmak zorunda kaldıklarını anlatan Akçan, "10 gündür ciddi bir soğuk ile mücadele ediyorlar. Şu an gelen ürün yok. Soğuk havadan ötürü fidanlar ürün dökmüyor. Gelen ürün miktarında yüzde 60 düşüş var. Dışarı ulaşım da çok zor. Ankara'ya ürün götüren arkadaşlar haftada hergün götürüyorlardı şimdi haftada bir kez gidiyorlar. Haftada bir toplanan ürün şimdi ayda bir toplanır oldu" dedi.

"10 günde yaptığımız hasat 25 güne çıktı"

Serik İlçesi'nde çiftçilik yapan Ramazan Uysal ise şöyle konuştu: "Domates ve biber yetiştiriyorum. Şuanda toplamalarımız soğuktan dolayı uzadı. 10 günde yaptığımız hasat 25 güne çıktı. Sürekli soba yakıyoruz. Akşam 20.00'dan sabah 08.00 kadar yakıyoruz. Odun tonu 2 bin 500 TL oldu." "Havalar soğuyunca 3-4 günde bir topluyoruz" Bir başka çiftçi Turan Dalkıran ise, "5 dönüm kabağım var. 3 günde 500 kilogram kabak topluyoruz. 3 günde ise 5 ton odun yakıyoruz. Daha önce kabak iyi çıkıyordu. Havalar soğuyunca 3-4 günde bir topluyoruz. Topladığımızdan aldığımız parayı da da ısıtmaya kullanıyoruz. Şu anda zarardayız" dedi. Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız