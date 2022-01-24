Yargıtayın bozma kararının ardından 28 Şubat davasına devam edildi

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklardan bazıları ile avukatları hazır bulundu. Sanıklardan bir kısmı, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Yargıtayın bozma kararına karşı beyanları alınan sanıklardan İzzettin İyigün, Yargıtayın aleyhteki bozma ilamını kabul etmediğini, yerel mahkemenin kararını doğru bulduğunu belirterek, mahkemeden kararında direnmesini istedi.

Sanıklardan Kamuran Orhon da Yargıtay'ın bozma ilamını kabul etmediğini belirterek, mahkemenin hakkında verdiği kararda direnmesini istediğini belirtti. Orhon, "28 Şubat döneminde görevim dışında bir şey yapmadım, bir toplantıya katılmadım. Hastalığımdan dolayı ABD'de bulunduğum dönemde istifa eden hükümetin istifasından sorumlu tutulmayı kabul etmiyorum." dedi.

Diğer sanıklar da Yargıtay kararına katılmadıklarını bildirdi ve mahkemeden kararında direnmesini istedi.