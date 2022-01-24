Pınar Gültekin cinayetinde Savcılık mütalaayı verdi

Anadolu'dan İstanbul'a ulaşım tırlar hariç trafiğe açıldı
Anadolu'dan İstanbul'a ulaşım tırlar hariç trafiğe açıldı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
ÖSYM, Uzman yardımcılığı ve sözleşmeli personel alım sonuçlarını açıkladı
ÖSYM, Uzman yardımcılığı ve sözleşmeli personel alım sonuçlarını açıkladı
İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu
İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu
Erdoğan'dan Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu'ya suç duyurusu
Erdoğan'dan Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu'ya suç duyurusu
Dört ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin
Dört ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin
Kar İstanbul'u esir aldı: Otogarlardan çıkışlar durduruldu
Kar İstanbul'u esir aldı: Otogarlardan çıkışlar durduruldu
Yastık altı altında iş birliği: Kuyumcu sayısı 1500'e çıkarılacak
Yastık altı altında iş birliği: Kuyumcu sayısı 1500'e çıkarılacak
Borsa İstanbul'daki sert düşüşten dolayı işlemlere ara verildi
Borsa İstanbul'daki sert düşüşten dolayı işlemlere ara verildi
Vali Yerlikaya duyurdu: Trakya'dan İstanbul'a araç girişine izin verilmeyecek
Vali Yerlikaya duyurdu: Trakya'dan İstanbul'a araç girişine izin verilmeyecek
AFAD teyakkuzda: 'Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın' uyarısı
AFAD teyakkuzda: 'Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın' uyarısı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 araç birbirine girdi!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 araç birbirine girdi!
Soğuk havalar toptancı halini de vurdu, fiyatlar yüzde 50 arttı
Soğuk havalar toptancı halini de vurdu, fiyatlar yüzde 50 arttı
İstanbul'da kar nedeniyle mesai saatleri değişti
İstanbul'da kar nedeniyle mesai saatleri değişti
TEİS: Piyasada bulunmayan ilaç sayısında hızlı artış yaşanıyor
TEİS: Piyasada bulunmayan ilaç sayısında hızlı artış yaşanıyor
Hisarcıklıoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi' iddialarını yalanladı
Hisarcıklıoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi' iddialarını yalanladı
Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu
Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu
Bakan Koca haftalık vaka sayılarını açıkladı
Bakan Koca haftalık vaka sayılarını açıkladı
MEB il bazında öğretmen atama kontenjanlarını açıklamadı
MEB il bazında öğretmen atama kontenjanlarını açıklamadı
İstanbul-Ankara arası her iki yol da trafiğe açıldı
İstanbul-Ankara arası her iki yol da trafiğe açıldı
Yurt içi piyasalarda gözler enflasyon raporunda
Yurt içi piyasalarda gözler enflasyon raporunda
SGK 4/A aylık hesaplama modülünde sorun giderildi
SGK 4/A aylık hesaplama modülünde sorun giderildi
Mikrofon açık kalınca... Fatma Şahin kötü yakalandı
Mikrofon açık kalınca... Fatma Şahin kötü yakalandı
Kitaba yüzde 30 zam yolda
Kitaba yüzde 30 zam yolda
3 Kamu kurumu 82 personel almak için ilana çıktı
3 Kamu kurumu 82 personel almak için ilana çıktı
Boşanan polisin tayin sorununu ombudsman çözdü
Boşanan polisin tayin sorununu ombudsman çözdü
38 ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin
38 ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine kar nedeniyle idari izin
İstanbul'da üniversitelerde eğitime 2 gün ara
İstanbul'da üniversitelerde eğitime 2 gün ara
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kar yağışı 3 gün daha sürecek
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kar yağışı 3 gün daha sürecek
THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 67 seferi iptal etti
THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 67 seferi iptal etti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Pınar Gültekin cinayetinde Savcılık mütalaayı verdi

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden Pınar Gültekin cinayeti duruşmasında davanın Cumhuriyet Savcısı mütalaasını verdi. Savcılık mütalaasında sanık Cemal Metin Avcı için 'Canavarca hisle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, anne Ayten Avcı, baba Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan hakkında TCK 281 uyarınca suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirmeden cezalandırılmalarını talep etti. Yine sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı hakkında da TCK 281 uyarınca suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 24 Ocak 2022 19:21
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, ek Adli Tıp raporunun gelmesinin ardından Pınar Gültekin'in hayatta iken diri diri yakıldığı yönündeki raporun okunmasının ardından Cemal Metin Avcı'nın avukatları raporu okumak için duruşmaya ara verilmesini talep etti. 3 saatlik bir aranın ardından duruşma tekrar başladı.

Pınar Gültekin'in yaşarken yandığına yönelik açıklanan ek Adli Tıp Kurumu raporuna ilişkin Cemal Metin Avcı'nın avukatları ortak beyanda bulundu. Beyanda, "Raporun gerekçe ve sonuç kısmı tutmuyor. Rapor bu haliyle kabul edilmemeli. Ek ya da ayrı bir rapor alınmasını talep ediyoruz. Rapor kesinlik taşımamaktadır. Esas alınacaksa da rapordaki şüphe durumu değerlendirilerek esas alınmalıdır" dedi.

Sanık Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet talebi

Mahkeme Sanık Cemal Metin Avcı'nın avukatlarının ek rapor alınmasına yönelik taleplerinin dosyaya yenilik katmayacağından bu talebi oy birliği ile reddine karar verdi.

Savcı esasa ilişkin mütalaasını verdi

Mahkeme savcısı esasa ilişkin mütalaasında, Pınar Gültekin'in hayattayken yangına maruz kaldığının oybirliği ile kabul edildiğini belirtti ve Cemal Metin Avcı'nın canavarca hisle öldürme suçundan cezalandırılması talep etti.

Mertcan Avcı'nın da suç delillerini gizleme ve değiştirme eyleminde bulunması suçundan cezalandırılmasını, Cemal Metin Avcı'nın eski eşi Eda Karagün, iş ortağı Şükrü Gökhan Orhan, annesi Ayten ve babası Selim Avcı'nın da suç delillerini yok etmek ve gizlemek suçundan cezalandırılması talep edildi.

Sanık Avcı mütalaayı tepki gösterdi

Duruşmaya SEGBİS sistemi ile bağlanan sanık Cemal Metin Avcı, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben ilk savcılık ifadede de olayı detaylı anlattım. Adli tıp raporundan gelen sonuç benim yanlış yargılanmama sebep olacak. Defalarca ölüp ölmediğini kontrol ettim. Olmayan şeylerle ailem yargılanıyor. Söyledikleri şeyler hep çürüdü. Keşifte de gördük bunu. Keşke olmasaydı. Adil bir yargılama istiyorum. Pişman olduğum için bu kadar her detayı anlattım. Pınar'ın ölüp ölmediğini kontrol ettim. Mütalaayı duyunca şok oldum" diye konuştu.

14 Şubat Sevgililer gününde karar açıklanması bekleniyor

Mahkeme tarafından mütalaaya karşı savunmalar için gelecek celseye kadar süre verildi. Tutuksuz sanıkların tutuklanmasına yönelik talepler reddedilirken, duruşma 14 Şubat'a ertelendi. 14 Şubat Sevgililer Gününde Pınar Gültekin cinayetinin kararının açıklanması bekleniyor.

Av Kübra Deniz Çelik: "14 Şubat'ta karar açıklanmasını bekliyoruz"

Duruşma sonrası açıklama yapan Pınar Gültekin ailesinin avukatlarından Kübra Deniz Çelik, "Bugün 9'uncu celseyi gerçekleştirdik. Pınar Gültekin Cemal Metin Avcı tarafından 16 Temmuz 2020 tarihinde canavarca hisle eziyet çektirilerek öldürülmüştü. Cesedi yakıldı. Canlı iken yakıldığına dair Adli Tıp Kurumu ek raporu bugün sunuldu. Bu rapor uyarınca da Pınar'ın Cemal Metin Avcı tarafından hem boğulma, hem de canlı iken yangına maruz bırakılmak suretiyle öldürüldüğü, yani diri diri yakıldığı sabitlendi. Karşı tarafından itirazları oldu yine yeniden rapor ile ilgili fakat bu talepler reddedildi. Gelinen aşamada Savcılıkça mütalaa verildi. Sanık Cemal Metin Avcı'nın TCK'nın 82'nci maddesinin a ve b maddeleri uyarınca cezalandırılması Cemal Metin Avcı'nın kardeşi, ailesi, eski eşi de suç delillerini gizleme ve yok etme mütalaa ile talep edildi. Bu aşamada sanık müdafileri süre talep etti ve 14 Şubat'taki duruşmada karar açıklanmasını bekliyoruz" dedi.

14 Şubat'ta karar verilecek

Pınar Gültekin'in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Mütalaada katılmadıkları tek noktanın Mertcan Avcı'nın ile ilgili bölümü olduğunu belirterek, "Mütalaa, yaklaşık 1,5 yılı aşkın süredir, bütün zorluklara rağmen sürdürdüğümüz hukuki mücadelemizde, sürecinden beri ileri sürdüğümüz, bu hunharca cinayetin tek başına islenemeyeceğine sair iddialarımızı tevsik eder mahiyettedir. Bu nedenle son derece olumludur. Şayet biz olağanüstü kanun yoluna başvurmasaydık ve kanun yararına bozma istemeseydik, diğer failler yargılanmayacak belki de eylemleri cezasız kalacaktı. Mütalaada katılmadığımız tek husus, sanık Mertcan Avcı'nın da yardım eden veya müşterek fail sıfatıyla bu cinayete iştirak ettiğini düşünüyor olmamızdır. Biz bu sanığın da, hunharca ve vahşice islenen bu cinayete yardım etme veya müşterek fail olarak cezalandırılması istemiyle Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına başvuracağız. 14 Şubat'ta mahkemece karar verilecek, kararın da adalet ve hakkaniyeti tesis edecek, bu yönüyle kamu vicdanini tatmin edecek bir karar olmasını temenni ediyorum" dedi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Görüntüler tepki çekmişti! Anne ve arkadaşları gözaltına alındı
Görüntüler tepki çekmişti! Anne ve arkadaşları gözaltına alındı
17 yaşındaki Gamze, yatağında ölü bulundu
17 yaşındaki Gamze, yatağında ölü bulundu
95 yaşındaki yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti
95 yaşındaki yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti
Evine giren hırsızı öldürmüştü, tutukluluğu devam edecek
Evine giren hırsızı öldürmüştü, tutukluluğu devam edecek
Genç avukatın, eski nişanlısı tarafından öldürüldüğü ana ilişkin görüntüler
Genç avukatın, eski nişanlısı tarafından öldürüldüğü ana ilişkin görüntüler
Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna itiraz edildi
Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna itiraz edildi

Bu Habere Tepkiniz

Üniversiteden, araştırma görevlilerine 8-5 mesai takibi yazısı!

Üniversiteden, araştırma görevlilerine 8-5 mesai takibi yazısı!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, akademik teamüllere ve yüksek yargı kararlarına aykırı olarak araştırma görevlilerine kartlı mesai takibini zorunlu kıldı!
Sağlık personelinin Ocak ayı tayin sonuçları belli oldu

Sağlık personelinin Ocak ayı tayin sonuçları belli oldu

Sağlık Personelin Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Kura Sonuçları Açıklandı
Yılın en çok satan paragraf kitabı

Yılın en çok satan paragraf kitabı

https://www.kitapsec.com/Yayinevleri/Marka-Yayinlari/1-6-0a0-0-0-0-0-0.xhtml
Anayasa Mahkemesi 26 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 26 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek

Anayasa Mahkemesi 26 Ocak 20222 tarihli gündemini açıkladı. Mahkeme 3 adet dosyada ilk incelemeyi yapacak olup, 8 adet dosyada ise esastan karar verecek.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Her toplu sözleşme, maaş karmaşasını daha da arttırdı!

Her toplu sözleşme, maaş karmaşasını daha da arttırdı!

Hizmet kolu toplu sözleşmeleri maaş karmaşasını daha da arttırdı!
2022'de memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler nihayet belli oldu

2022'de memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler nihayet belli oldu

Önceki yazılarımızda memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 30,95 oranında olması gerektiğini hesaplamış ve yazılarımızdaki hesaplamalarımızı buna göre yapmıştık.Hazine ve Maliye Bakanlığı nihayet yüzde 2,5 oranındaki artışları da ilave ederek Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge'yi 22.01.2022 tarihinde açıkladı. Zam oranı daha önce açıkladığımız gibi yüzde 30,95 olmuştur.
Gözaltı kararını protesto etmek sendikal hak kapsamına girer mi?

Gözaltı kararını protesto etmek sendikal hak kapsamına girer mi?

Yasa dışı eyleme katılan öğretmenin disiplin cezasını Danıştay'dan onay geldi!
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'dan Basın ve Halkla İlişkiler Müdiresinin eşine özel kadro kıyağı..!
Adayla ortak çalışması olan öğretim üyesi, jüri olarak görevlendirilebilir mi?

Adayla ortak çalışması olan öğretim üyesi, jüri olarak görevlendirilebilir mi?

Konya Bölge İdare Mahkemesi, öğretim üyesi atamalarında başvuran adayla ortak çalışması bulunan jüri üyesinin bu görevi yürütmesinin hukuka uygun olmayacağını hükmetti!
Maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımlandı

Maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair yeni Genelge yayımladı.
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak

Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Masumlar Apartmanı 55. Bölüm Fragmanı

Masumlar Apartmanı 55. Bölüm Fragmanı

Masumlar Apartmanı dizisi 55. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Masumlar Apartmanı 14 Aralık 2021 Salı akşamı TRT 1'de...
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Haftanın fırsat ürünleri (25-30)

Haftanın fırsat ürünleri (25-30)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri