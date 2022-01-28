Akademik kadrolara başvurularda dijital sistem şart olsun!

Bilindiği üzere, üniversiteler tarafından ilan edilen akademik kadrolara müracaatlar büyük çoğunlukla şahsen veya posta yoluyla başvuru süreciyle yürütülmektedir. Ancak, bazı yükseköğretim kurumları bu konuda kendi yazılım altyapıları ile ürettikleri başvuru modülleri veya satın alma yöntemleriyle dışarıdan temin ettikleri sistemler sayesinde müracaatları elektronik yöntemle adaylara büyük bir kolaylık sağlamaktadır.

Özellikle öğretim üyesi kadrolarına başvurularda jürilere gönderilecek eser dosyasını hazırlama süreci hem zaman hem de maddi olarak ciddi maliyete neden olmaktadır. Bununla birlikte, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvuran adayların istenilen belgeleri noterde veya diğer kamu kurumlarında " ASLI GİBİDİR " yaptırmakla zorlanması günümüz koşullarında çağ dışı bürokratik süreçler olarak ifade edilebilir.

Diğer taraftan, günümüz koşullarında dijitalleşme süreçlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte birçok sistem birbirine entegre olabilmekte, adaylara ait birçok veri üniversitelerle paylaşılmaktadır. Örneğin, ÖSYM'den ALES, yabancı dil bilgileri; YÖKSİS'ten ise mezuniyet ve lisansüstü öğrenci bilgileri kurumlara sistem üzerinden aktarılabilmektedir.

Bu çerçevede değerlendirildiğinde akademik kadrolara başvurularda dijital sistemlere geçişin önünde hiçbir engel bulunmamaktadır.

Bu itibarla, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından en geç 2022 yılının sonuna kadar üniversiteler tarafından gerekli yazılım alt yapısının sağlanarak bir an evvel tüm akademik kadrolara başvurularda ve öğretim üyesi kadrolarına atamalarda jüri süreçlerinde elektronik başvuru yöntemlerinin tercih edilmesinin zorunlu olması için gereken uyarı yapılmalıdır!