Fedakar itfaiyeci engelli hasta kadını sırtında taşıdı

Kahta'da son 22 yılın en yoğun yağan kardan dolayı kent merkezinde hayat felç oldu. İlçe ve köylerdeki yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken özellikle hasta vatandaşları mağdur ediyor.

Kahta şehir merkezindeki ara sokaklara kar nedeniyle ambulanslar giremeyince bir itfaiye personeli taburcu olan yaşlı ve engelli bir hastayı sırtında taşıyarak önce itfaiye aracına sonra da evine götürdü.

Edinilen bilge göre Cami Mahallesi'nde oturun bir ayağı ve bir kolu tutmayan engelli Ayten Yar, gece yarısından sonra rahatsızlandı. Kardan dolayı çok zor şartlarda sokağa giren ambulansla hemen Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi olan engelli Ayten Yar, gece 03.20'de taburcu oldu. Yoğun kar yağışından dolayı özellikle ilçedeki ara sokakların karla kaplanarak trafiğe kapanmasıyla ambulansın hasta kadını eve götürememesi üzerine durum Kahta Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerine bildirildi.

Kardan dolayı mahallenin yolu kapanınca bu sefer Kahta itfaiye personellerinden İlhan Doğan engelli ve yaşlı hastayı sırtında taşıyarak önce itfaiye aracına sonra da evine götürdüğü öğrenildi.