Yastık altı altında iş birliği: Kuyumcu sayısı 1500'e çıkarılacak

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yastık altı altının sisteme dahil edilmesi için 150 kuyumcu ile yapılan işbirliği sayısının 1500'e çıkacağını söyledi.

"Müşterinin hurda altını kuyumcuda sisteme işlenecek"

Bu kapsamda vatandaşlar, fiziki altınlarını altın hesabına aktarmak için bankaya gitmek durumunda kalmayacak. Kuyumcular aracılığıyla bu işlemi yapabilecek.