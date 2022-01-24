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Kar İstanbul'u esir aldı: Metrolar 02.00'ye kadar çalışacak

İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı. Trakya yönünden gelen araçlar için kente girişler durduruldu. Otogarlardan yarın saat 08.00'e kadar çıkış yapılamayacak. AVM'lerin kapanış saati de 19.30'a çekildi. Metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Ocak 2022 21:05
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İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı. Trakya yönünden gelen araçlar için kente girişler durduruldu. Otogarlardan yarın saat 08.00'e kadar çıkış yapılamayacak. AVM'lerin kapanış saati de 19.30'a çekildi.

Kar yağışı yurdun büyük bir bölümünde etkili olmaya devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), hayatı olumsuz etkileyen kar yağışıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Ülke genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi.

Kar yağışının akşam saatlerinde etkisini artırdığı İstanbul'da bazı önlemler alındı.

Buna göre;

- İkinci bir duyuruya kadar Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların kente girişine izin verilmeyecek.

- AVM'ler yoğun kar yağışı nedeniyle saat 19.30'da kapatılacak.

- Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai 15.30'da sona erdi.

- Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki çıkışlar yarın sabah saat 08.00'e kadar durduruldu.

- Ayrıca İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar da saat 04.00'e kadar durduruldu.

- Metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

ANADOLU'DAN İSTANBUL'A ULAŞIM TIR'LAR HARİÇ TRAFİĞE AÇILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Anadolu'dan İstanbul yönüne ulaşımın, TIR'lar hariç trafiğe açıldığını duyurdu.

KGM'nin yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu'dan İstanbul istikametine yol durumuna ilişkin son gelişmeler paylaşıldı.

Anadolu'dan İstanbul'a giden araçlar için, yoğun kar yağışından dolayı çevre illerde bekletilen TIR'lar hariç olmak üzere, İstanbul Anadolu Yakası'na ulaşımın trafiğe açıldığı belirtilen açıklamada, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğinin altı çizildi.

TRAFİK FELÇ

İstanbul'un birçok ilçesinde kar yağışı etkisini artırırken, trafiğin durma noktasına geldiği yerlerde sürücüler ve yayalar zor anlar yaşıyor.

İstanbul'da Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı, özellikle kentin batı ilçelerinde etkili olmaya başladı. Sultangazi, Esenyurt, Avcılar, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Arnavutköy'de etkisini artıran ve bazı noktalarda tipi şeklinde yağan kar, görüş mesafesini düşürdüğü için sürücüler araçlarıyla kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

Kar yağışının yoğun olduğu noktalarda yollarda kalan bazı araçları vatandaşlar itmek zorunda kaldı.

Yağışın yoğunluğu nedeniyle trafik, Avrupa yakasındaki pek çok noktada durma noktasına geldi. Toplu taşıma araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, araçlardan inerek yürümek zorunda kaldı. Kapanan yollardaki pek çok araç içinde sürücü ve yolcuların beklediği görüldü.

METRO İSTASYONLARINDA KUYRUK

Kara yoluyla gitmek istedikleri yerlere ulaşamayan ve metroyu tercih eden vatandaşlar ise metro istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kar yağışı nedeniyle metrobüs sayısının da az olduğu gözlendi.

ÇOK SAYIDA KAZA

TEM Otoyolunda TIR sürücüleri bölgedeki dinlenme tesislerine yönlendirildi. Kar yağışının etkisiyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi.

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