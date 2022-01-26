Yatağında ölü bulunan Gamze'nin anne ve babası tutuklandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki Gamze S'nin odasında ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan anne ve baba tutuklandı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Ocak 2022 20:20
Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, boynunda kırık olduğu tespit edilen genç kızın gözaltına alınan babası M.H.S. ve annesi T.S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne T.S, adliyeye girişinde gazetecilerin sorusu üzerine, "Kızım nasıl öldü hiçbir fikrim yok. Benim hakkımın aranmasını istiyorum. Ben yatağında ölü buldum. Birileri çocuğumu öldürmüş. Gelinimden ve annesinden şüpheleniyorum. Başkası da olabilir." iddiasında bulundu.
Anne ve baba, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
24 Ocak'ta, ailenin ihbarı üzerine Mazı Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ekipleri, Gamze S'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.