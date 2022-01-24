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Elazığ'da hak sahibi depremzedeler konut ve iş yerlerine kavuştu

Elazığ'da iki yıl önce meydana gelen depremde ev ve iş yerleri yıkılan vatandaşlar yapımı tamamlanan ve kura ile belirlenen yeni ev iş yerlerine peyderpey kavuşuyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Ocak 2022 17:34
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Elazığ'da hak sahibi depremzedeler konut ve iş yerlerine kavuştu

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, 41 kişinin hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından yapımına başlanan 23 bin 9 konuttan, yapımı tamamlanan 17 bin 95 konut hak sahiplerine çekilen kura ile teslim edildi.

Çevresinde iş yeri, cami, dinlenme alanları, çocuk oyun parkları, yürüyüş ve bisiklet yolları bulunan yeni ev ile iş yerlerine kavuşan depremzedeler güvenle yaşamlarını sürdürüyor.

- "Onların mutluluğuna şahit olmaktan memnunuz"

Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, depremin yıl dönümünde modern evlerine ve iş yerlerine kavuşan depremzedeleri ziyaret etti.

Vali Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elazığ'da yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ikinci yıl dönümünü yaşadıklarını ifade etti.

Depremden sonra yürütülen çalışmalarla Elazığ'da yaşanan yıkımın büyük oranda telafi edildiğini aktaran Toraman, depremin yıl dönümü dolayısıyla evlerine yeni kavuşan aileleri ziyaret ederek, sevinçlerine ortak olduklarını söyledi.

Toraman, depremden sonra Elazığ'da büyük bir dönüşüm yaşandığına işaret ederek, "Bu kadar kısa sürede bu kadar yapı stokunun yapılması Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Türk milletinin gücüne işaret eder. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere himayelerinde ilgili kurumlarca el birliğiyle gayret göstererek bu seviyeye gelmiş bulunuyoruz." dedi.

Kalan konutların da en kısa sürede tamamlanarak, hak sahiplerine tesliminin yapılacağını dile getiren Toraman, "Vatandaşlarımız evlerinden memnun, biz de onların mutluluğuna şahit olmaktan memnunuz. Elazığ deprem kuşağında olan bir yer. Ara ara orta şiddette depremler oluyor. Elazığ 2020'deki depremden sonra çok ciddi bir kentsel dönüşüm yaparak, yapı stokunu yeni yerleşim yerleri alt ve üst yapısıyla güçlendirmiş oldu, modern bir görüneme kavuştu." diye konuştu.

- "Devletin yaptığı konutlar muazzam"

Yeni evine kavuşan 2 çocuk babası Ayhan Aygün, devletin kendilerini yalnız bırakmadığını belirterek, "Allah devletimizden razı olsun. Bizlere sahip çıktılar. Evlerimizi yeniden inşa edip, bizi yeni evlerimize yerleştirdiler. Devletin yaptığı konutlar gerçekten muazzam, her yönüyle mükemmel. Devletimize ne kadar teşekkür etsek azdır." ifadelerini kullandı.

Esnaf Ramazan Yıldız ise 25 yıldır esnaflık yaptığı mahallesinde yeni iş yerine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirtti.

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