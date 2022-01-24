Darbe girişimi sırasında TRT ile Digiturk'ün işgali davasında mütalaa açıklandı
Mütalaada, sanıklardan 30'unun "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 7'sinin '"anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 22,5 yıldan 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, bir sanık hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına"' hükmedilmesi istendi. Duruşma, mütalaaya karşı savunmaların alınması için ertelendi
Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında TRT'nin Ulus'taki yerleşkesi ve Digiturk binasının işgaline ilişkin Yargıtay'ın haklarındaki hükümlerin bozulmasına karar verdiği, biri astsubay ve 37'si askeri öğrenci 38 sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi.
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, 20 tutuklu sanık ile avukatları katılırken, bazı sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.
Yoklamanın yapılmasının ardından cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaası açıklandı.
Mütalaada, yargılamaya konu olayların, İstanbul Harp Akademileri Komutanlığında görevli subay, astsubay ve öğrenci subaylar, Hasdal Kışlası olarak bilinen 23. Piyade Tugayı 6. Alay Komutanlığında görevli subay, astsubay, erbaş ve erler ile Ümraniye ilçesinden Hava Harp Okulunda görevli subaylarca bir arada bulundukları evden alınan ve helikopter ile TRT Ulus ve Digitürk'ün yayınlarını kesmek amaçlı Vodafone Arena"ya indirilen FETÖ/PDY terör örgütüne müzahir sivil teknik bilgi işlem personellerince gerçekleştirildiği kaydedildi.