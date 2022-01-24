Toplu taşımaya binemeyen vatandaşlar E-5 yol kenarında yürüdü
Beylikdüzü'nde yoğun kar yağışı nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi. E-5 karayolunda trafik çift yönlü olarak zor ilerlerken, toplu taşımaya binemeyen bazı vatandaşlar yol kenarında yürüdü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 24 Ocak 2022 18:23
İstanbul'da kar yağışı etkisini akşam saatlerinde arttırdı. Özellikle Beylikdüzü Haramidere çevresinde etkili olan yağış, trafiği olumsuz etkiledi. İstanbul'un trafik yükünü çeken E-5 karayolunda da trafiğin kitlenmesiyle yüzlerce araç yolda mahsur kalırken, bazı vatandaşlar toplu taşıma araçlarına binemediği için yürümeye başladı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız