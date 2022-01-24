Görüntüler tepki çekmişti! Anne ve arkadaşları gözaltına alındı

Konya'da Sema E.'nin, 4 arkadaşıyla birlikte evde çocukları E.E. (5) ve S.E.'nin (7) gözü önünde uyuşturucu kullanılmasına yönelik görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine, Sema E., ve 3 arkadaşı gözaltına alındı. 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken 2 çocuk devlet koruması alındı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 2'si kadın 5 kişinin 2 çocuğun yanında uyuşturucu kullanılmasına yönelik görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı. Görüntülerin 1 yıl önce Selçuklu ilçesi günlük kiralık bir evde çekildiğini belirleyen polis, görüntülerdeki kişinin anne Sema E. çocukları E.E. ve S.E. ile arkadaşları Ülkü C., Kasım D., Turan A. ve Harun D. olduğunu saptadı.

DİĞER KİŞİ ARANMAYA DEVAM EDİYOR



Ardından görüntüleri çeken Sema E., arkadaşları Ülkü C., Kasım D., Turan A. evlerinde gözaltına alındı. Sema E.'nin 2 çocuğu da devlet koruması altına alınıp, çocuk yuvasına yerleştirildi. Turan A.'nın evinde ise 2 gram metamfetamin ve 2 gram esrar maddesi ele geçirildi. Harun D.'nin de yakalanması için çalışmalar sürüyor. ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Gözaltına alınan Sema E., Ülkü C. ve Kasım D. 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan, Turan A. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edildi. Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız