ÖSYM, Uzman yardımcılığı ve sözleşmeli personel alım sonuçlarını açıkladı

25 Aralık 2021 tarihinde yapılan; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına giren adaylar, sınav sonuçları ile sözlü sınav tarih ve saatlerine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazananların, belirtilen tarih ve saatte ÖSYM Başkanlığı Bilkent/ANKARA adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, e-Devlet üzerinden alınmış lisans mezuniyet belgesini, varsa lisansüstü mezuniyet belgelerini üç adet fotoğraf ile birlikte şahsen veya posta yolu ile ÖSYM Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına, ayrıca https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/ozgecmis_09112021.docx adresindeki özgeçmiş formunu doldurarak 04.02.2022 tarihine kadar uzmanyardimciligi@osym.gov.tr adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

İlgililere saygıyla duyurulur.