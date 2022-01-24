İstanbul ile iki ilde 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 1 gün ara

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, halk eğitim merkezleri, kreş ve bakımevleri 25 Ocak'ta tatil edildi.

Kamu kurumlarında görevli engelli personel ile hamileler de yarın idari izinli sayılacak.

Kocaeli'de "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 1 gün ara verildi

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim ve öğretim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine yarın ara verildiğini bildirildi.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, vatandaşların ve öğrencilerin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim ve öğretim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 25 Ocak Salı günü bir gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelin de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacağı ifade edildi.

İstanbul'da, kreş ve gündüz bakımevleri hava muhalefeti nedeniyle tatil edildi

İstanbul'da yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle tüm kreş ve gündüz bakımevleri yarın tatil edildi.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Valiliğinin talimatı üzerine il genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevlerinin 25 Ocak Salı tatil edildiği belirtildi.