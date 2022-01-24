Ekrem İmamoğlu: Zor bir akşam geçiyor, bunun farkındayız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da açıklama yaptı.

"İstanbul'un batı aksında, yani yeni İstanbul Havalimanı'yla başlayan, özellikle Arnavutköy, Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü üzerinden devam eden bir hatta yoğunlaşan bir fırtınalı kar yağışı var" diyen İmamoğlu, "Şu an itibariyle, yaklaşık 4-5 saattir yoğun bir kar yağışı içerisinde sürüyor. Yoğunlaştığımız yetki alanlarımız var. Özellikle D100 karayolu diye tariflediğimiz, aslında E-5 karayolu diye de bilinen, Avcılar'ın, Beylikdüzü'nün içinden geçen Büyükçekmece'ye doğru devam eden bu hatta yoğun bir sıkışma yaşanıyor. Kar yağışı da etkisini devam ettiriyor. Şu anda orada Esenyurt ve Beylikdüzü Belediye Başkanlıklarıyla yaptığımız görüşmede, kar kalınlığının 50 santimi aştığını ifade ediyorlar" diye konuştu.

"HEP BİRLİKTE SORUNU AŞACAĞIZ"

İstanbul Valiliği'nin mesai saatini gün içinde 15.30'da sonlandırdığını ve AVM'leri kapatma kararı aldığını hatırlatan Ekrem İmamoğlu, "Biz de bu vesileyle, aynı saatlerde insanlarımızın eve dönmesi ya da dışarıda kalmaması, mecbur kalmadıkça yola çıkmaması noktasında uyarılar yaptık" dedi.