25 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları
25 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Tran Quang Tuyen'i kabul edecek.
(TBMM/15.00)
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
(Ankara/13.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Polatlı'da KontrolMatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası Temel Atma Töreni'ne katılacak.
(Ankara/13.00)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- TÜİK, ocak ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, TÜFE'ye endeksli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.
(Ankara)
GÜNCEL
1- İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurt genelinde kar yağışının etkili olduğu bölgelerde gelişmeler takip ediliyor.
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Fatma Girik için Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazına katılacak.
(İstanbul/13.00)
SPOR
1- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu gruplarında mücadele başlayacak; J Grubu'nda iki Türk ekibi TOFAŞ ile Darüşşafaka karşı karşıya gelecek.
(Bursa/20.00)
2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki 11. maçında Türk Telekom, Sırbistan'ın Partizan takımını konuk edecek.
(Ankara/20.00)
3- Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında Ziraat Bankkart, Polonya'nın Projekt Varşova takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Ankara/19.00)
4- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, Rusya'nın Uralochka-NMTK takımını konuk edecek.
(İstanbul/18.00)
5- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası'nın çeyrek final turu ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Romanya'nın CSM Lugoj takımını ağırlayacak.
(Aydın/19.00)Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız