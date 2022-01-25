İstanbul'da kar esareti: Özel araçların trafiğe çıkışı yasaklandı

- İl genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevleri bugün tatil edildi.

İÇİŞLERİ VE ULAŞTIRMA BAKANLARI İSTANBUL'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'a geldi.

Soylu, Karaismailoğlu ile Sezer, Ankara'dan uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.

Bakanlar Soylu ve Karaismailoğlu ile Sezer'in kentteki kar yağışıyla ilgili gelişmelere ilişkin gerçekleştirilecek toplantının ardından ortak basın açıklaması yapması bekleniyor.

KAMU ÇALIŞANLARINA İZİN

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle kentteki güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetlerinde çalışanlar dışındaki kamu görevlilerinin bugün idari izinli olacağını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kötü hava koşulları nedeniyle kurumlarca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personelin 25 Ocak 2022 Salı tam gün idari izinli sayılacağını belirtti.

AKOM 85 SANTİMETRE KAR ÖLÇTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte bazı bölgelerde 85 santimetre kar ölçüldüğünü, ayrıca birçok yolun kapalı olduğunu bildirdi.

İBB Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) çalışmaları takip eden İmamoğlu, burada yaptığı açıklamada, yağan karı "afet yağışı" olarak niteledi.

Bazı bölgelerde kar kalınlığının bir metreye yaklaştığını aktaran İmamoğlu, "Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi gibi noktalarda kırsala gittikçe 80-85 santim gibi kar yüksekliklerini ölçerek bize ulaştırdı. Güneydeki ilçelerimizde 50-60 santimetrelere iniyor. Kent merkezinde de 35-40-50 santimetrenin altında pek fazla yer ölçemiyoruz" dedi.

"TAMAMEN DURMUŞ YOLLAR VAR"

Meteoroloji verilerine göre yağışın hafifleyeceğini dile getiren İmamoğlu, şöyle konuştu:

"Sokak canlılarını unutmadık ama bir afet gibi yağan kar esnasında tabii ki bunlara çözüm bulma şansımız oldukça güç. Birçok yol var kapalı olan. Ekrandan takip ettiğimiz, yavaş işleyen, tamamen durmuş yollar var. Özellikle kuzeye doğru gittikçe D-100'den başlayan, TEM bağlantısı, 3. Köprü yolu, havalimanına doğru olan noktalarda yoğun bir kar yağışı var. Şu kurumun yetkisinde bu yol, bu köprü demeden konuşuyorum. Çok zor durumda olan vatandaşlarımızın yanında olmak için her dakika yoğun bir çaba içerisinde olacağız."

"ACİL BİR DURUM OLMADIKÇA EVİNİZDEN ÇIKMAYIN"

Bu gece yoğun bir yağışla karşı karşıya olduklarını dile getiren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Yarın, Sayın Valimizin açıkladığı kararla idari tatil var. Bunu da bir avantaja dönüştürüp inşallah bütün sıkıntıları çözmüş ve güzel bir güne başlamış olacağız. Lütfen acil bir durum olmadıkça evinizden çıkmayın, aracınızı kullanmayın. Bu saatten sonra asla yoğunluğa katılmayın."

TRAFİK FELÇ

İstanbul'da meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı yoğun kar yağışı, özellikle kentin batı ve kuzey ilçelerinde etkili oluyor.

Beylikdüzü, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Arnavutköy, Beyoğlu ve Şişli'de etkisini artıran ve bazı noktalarda tipi şeklinde yağan kar, görüş mesafesini düşürdüğü için sürücüler araçlarıyla kara yollarında ilerlemekte güçlük çekti.

D-100 kara yolu Avcılar, Esenyurt ve Beylikdüzü güzergahı tamamen kar altında kalırken, vatandaşlar ulaşımlarını sadece belli aralıklarla gelen metrobüslerle sağlıyor.

Esenler O-3 bağlantı yolu Edirne istikametine giden araçlar kar yağışı ve trafik yoğunluğu nedeniyle trafikte ters yönde ilerleyerek bölgeden ayrılmaya çalışıyor.

Esenler'de bir geçitte mahsur kalan araç ise çevredeki vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Öte yandan D-100 kara yolu Avrupa yakası kesiminde birçok bölgede sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor.

Arnavutköy'de ikamet eden çok sayıda kişi otobüslerin yolda kalması nedeniyle evlerine yürüyerek giderken, TEM Otoyolu Mahmutbey mevkisinde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Seyrantepe TEM Otoyolu bağlantı noktasında kar yağışı ve teknik arıza nedeniyle bir İETT otobüsü yolda kalırken, yolcular çevredeki araçlara ve taksilere binerek evlerine gitmeye çalıştı.

İstanbul Havalimanı civarındaki ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken, vatandaşların yaklaşık 5-6 saattir ilerleyemediği öğrenildi.

Büyükçekmece'de özelikle Mimar Sinan civarında çok sayıda vatandaş araçlarında mahsur kalırken, D-100 kara yolu Beylikdüzü kesiminde çok sayıda aracın yolda kaldığı gözlendi.

TEM Otoyolu'nda her iki istikamette trafik yoğunluğunu devam ederken, Anadolu yakasında saat 22.00 sularında kar yağışının etkisini artırdığı görüldü.

Çekmeköy'de özellikle Mimar Sinan ve Merkez mahallerinde cadde ve sokaklar kar altında kaldı. İlçede trafik akışında olumsuzluk yaşanmazken, ara sokaklarda bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

D-100 kara yolu Kadıköy, Üsküdar mevkilerinde ise trafiğin akıcı olduğu gözlendi.

Kent genelinde trafik yoğunluğu saat 02.20 itibarıyla yüzde 65 olarak ölçüldü.

TEM Otoyolu Anadolu yakası kesimi tamamen beyaza bürünürken, kar yağışının zaman zaman gök gürültülü olması dikkati çekti.

2 BİN 716 KİŞİ OTEL VE YURTLARA YERLEŞTİRİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 2 bin 716 kişinin otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

"Kıymetli İstanbullular, saat 03.30 itibarıyla yolda mahsur kalan 2 bin 716 hemşerimizi otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik. Yoğun kar yağışı ve tipiye karşı çalışmalarımız aralıksız devam ediyor."

71 CAMİ MAHSUR KALANLAR İÇİN AÇIK

Vali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle araçların mahsur kaldığı güzergahlarda bulunan 71 caminin açık tutulduğunu bildirdi.

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, araçların mahsur kaldığı yol güzergahlarında bulunan 71 camimiz açıktır. Yolda kalan hemşerilerimiz camilerimize de tahliye edilmektedir" dedi.

KIZILAY MAHSUR KALANLARA KUMANYA DAĞITIYOR

Türk Kızılay ekipleri, İstanbul'da etkili olan kar yağışından etkilenenlere gıda ve yardım malzemeleriyle destek oldu.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, İstanbul'da kar yağışı dolayısıyla kapanan yollarda şubeler, gönüllüler ve afet uzmanlarıyla mağdurların acil ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.

İstanbul'un Kemerburgaz, Beylikdüzü, Arnavutköy, Silivri, Esenyurt, Tekstilkent, Bayrampaşa, Çatalca, Selimpaşa bölgelerinde görev yapan Kızılay afet uzmanlarının, yolların açılmasını bekleyenlere çorba, atıştırmalık malzeme, su, içecek ile kumanya ulaştırıldığı bilgisi verilen açıklamada, ekiplerin aynı zamanda yolda kalanların araçlarına zincir takılmasında da yardımcı olduğu kaydedildi.