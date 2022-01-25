DEAŞ ve PKK arasında kirli iş birliği

Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi Sözcüsü Mudar Neccar, Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütleri PKK ve DEAŞ arasında devam eden çatışmaları "istihbarat tezgahı" olarak nitelendirdi. Gazetemize konuşan Mudar Neccar "DEAŞ'ı sahaya sürerek PKK'nın Suriye halkına dönük cinayet ve zulmünü örtmeye, bu kanlı örgütü aklamaya çalışıyorlar. Çatışma görüntüsü altında hapishane ve kamplar boşaltılıyor. Şu ana dek 6 bin DEAŞ militanı PKK'ya katıldı'' dedi. Suriye Bağımsız Kürt Rabıtası Başkanı Abdulaziz Temo ise "PKK tarafından kontrol edilen bölgelere DEAŞ'ı taşıyan ve onca silahı oraya sokan güç yeni bir plan peşinde" diye konuştu.

PKK'YA TONLARCA YENİ SİLAH

DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de yeniden sahaya sürülmesini gazetemize değerlendiren Temo "ABD'nin bölge motivasyonu düştü. Afganistan ve Irak'tan çekildi. PKK böyle bir senaryoyu kendi felaketi olarak görüyor. DEAŞ üzerinden uluslararası kamuoyunun dikkatini bölgeye çekmeye çalışıyorlar. Son Haseke-Guweyran çatışmasına koalisyon güçleri havadan ve karadan destek verdi. Ayrıca PKK'ya onlarca ton yeni silah, cephane ve zırhlı verdiler. Bölgede yeni bir 2014 süreci planlıyorlar" diye konuştu.

Suriye Aşiretler ve Kabileler Meclisi Sözcüsü Mudar Neccar "PKK'ya katılan DEAŞ militanlarının başına kendisi de eski bir DEAŞ emiri olan Fadıl Selim isimli terörist getirildi. PKK'ya katılan DEAŞ'lılar arasında 800'ü 10-14 yaş arası çocuk. Bunlardan bazıları Baguz sonrası DEAŞ'tan kalan ve yetim kamplarına götürülen kimsesiz çocuklar. Bu açık ihlaller konusunda hiçbir uluslararası kurum-kuruluş harekete geçmemesi oldukça manidar'' yorumunda bulundu.