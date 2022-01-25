Üretici için de hakem heyeti

Denetim, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda olacak. Üretici ve alıcı arasında yaşanan fiyat anlaşmazlıklarına yönelik de bir denetim mekanizması kurulması planlanıyor. Bu doğrultuda fiyat anlaşmazlıkları olması durumunda aradaki uyuşmazlığın çözülmesi için Tüketici Hakem Heyetlerine benzer Üretici Hakem Heyetleri oluşturulacak. Uyuşmazlık problemleri için kurulacak hakem heyetinin kısa bir süre içerisinde meseleleri çözüme kavuşturacağını ifade eden AK Parti kurmayları "Mesela, alıcı patatesi üreticiden 2 liraya almak için anlaştı. O gün piyasada 1 liraya patates varsa, malı almıyor. Tersi olursa da 2 liradan anlaştı diyelim, piyasada 4 liraysa bu defa da üretici vermemeye çalışıyor. Üretici 'Benim verimim az, yarısını kaybettik' diyor. Burada uyuşmazlık olduğu durumlarda çok hızlı karar alınabilecek bir mekanizma kurulacak. Çünkü tarım ürünleri uzun süre saklanabilen, dayanabilen ürünler olmadığı için mahkeme süreçleri devam ederken mal zayi olup gitmesin istiyoruz. Hızlı karar alabilen mekanizmaları hakem heyeti ile kurmaya çalışıyoruz" dedi.

FİYAT DALGALANMASINI ÖNLER

Düzenlemeyle hem çiftçinin ve sanayicinin ürünleri korunacak hem de fiyat dalgalanmalarının önüne geçilecek. Sözleşmeli üretim modeli ile aynı zamanda çiftçilerin 'bir planlama doğrultusunda' ürün ekmeleri de sağlanacak. Böylelikle üreticinin, anlaştığı firmalarla yaptığı sözleşmeler sayesinde fiyat riski azalacak ve markalaşmanın önü açılacak. Ayrıca üretici pazarlama sıkıntısı yaşamayacak ve yeni pazarlara açılabilecek. Sözleşmeli tarım ile hem üreticinin hem de tüketicinin korunacağını söyleyen AK Parti kurmayları şunları aktardı: Alıcı sabit bir fiyattan mal alabiliyor. Dolayısıyla müşterilere de sabit fiyattan verebilir. Bugün zincir firmalarla pazarlığa oturduğunda 'Bana altı ay geçerli fiyat ver' derler. Yurt dışında firmaların hepsi geleceğe yönelik fiyat veriyor. Türkiye'de buna geç kalınmış değil. Ülkemizde sözleşmeli tarım oranı yüzde 5. ABD'de bu oran yüzde 85-90 civarında. Çalışmalarımız hızlandı. Kısa bir süre içerisinde teklifi tamamlayacağız.

Ebru Karatosun