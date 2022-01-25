'Sedef Kabaş'a sahip çıkmak milli iradeye saygısızlık'
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini CNN Türk'te değerlendirdi. Kurtulmuş, muhalefete de tepki göstererek suça arka çıktıklarını ileri sürdü
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek milli iradeye saygısızlık yapıldığını söyledi. Kurtulmuş, enflasyonda mart ayından sonra düşüş beklediklerini belirtti.
Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini değerlendiren Kurtulmuş, o sözlerin sadece Erdoğan'a değil ona oy veren insanlara yönelik olduğunu da ileri sürdü.
İşte Kurtulmuş'un o sözleri:
"Çok ağır bir hakaret. Asla dile getirilmemesi gereken bir husus. Tabi Cumhurbaşkanının şahsı dışında ona oy veren insanlara da hakaret etmiş oluyorsunuz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına ağır bir benzetmeyle hakaret etmiş oluyorsunuz. Bütün milli iradeye saygısızlıktır, demokrasiyi ayaklar altına almaktır, bunun hakla hukukla alakası yoktur. Kabul edilemez. Hiçbir demokraside bu eleştiri sınırları içinde görülemez. Kendi şahsı bakımından mizansen. İnsanlar açık ve şeffaf bir şekilde takip ediyor. 'Dilimden kaçtı' denebilecek bir şey değil. Bunun karşılığı olacaktır.