'Sedef Kabaş'a sahip çıkmak milli iradeye saygısızlık'

İstanbul'da kar esareti: Özel araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
İstanbul'da kar esareti: Özel araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
Dokuz ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine idari izin
Dokuz ilde hamile ve engelli kamu görevlilerine idari izin
Yeni düzenlemelerle BES rekora koşacak
Yeni düzenlemelerle BES rekora koşacak
Vali Yerlikaya duyurdu! Kamu personeline idari izin verildi
Vali Yerlikaya duyurdu! Kamu personeline idari izin verildi
Belediye başkanı, mahsur kalanları kurtarırken kendi de mahsur kaldı
Belediye başkanı, mahsur kalanları kurtarırken kendi de mahsur kaldı
İstanbul ile iki ilde 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 1 gün ara
İstanbul ile iki ilde 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 1 gün ara
Bakan Dönmez'den 'kademeli elektrik tarifesi' açıklaması: Değişikliğe gidebiliriz
Bakan Dönmez'den 'kademeli elektrik tarifesi' açıklaması: Değişikliğe gidebiliriz
Bitcoin 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
Bitcoin 6 ayın en düşük seviyesine geriledi
Kar İstanbul'u esir aldı: Metrolar 02.00'ye kadar çalışacak
Kar İstanbul'u esir aldı: Metrolar 02.00'ye kadar çalışacak
İş Bankası çalışanlarının maaşlarına yüzde 51 zam yapıldı
İş Bankası çalışanlarının maaşlarına yüzde 51 zam yapıldı
Anadolu'dan İstanbul'a ulaşım tırlar hariç trafiğe açıldı
Anadolu'dan İstanbul'a ulaşım tırlar hariç trafiğe açıldı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
ÖSYM, Uzman yardımcılığı ve sözleşmeli personel alım sonuçlarını açıkladı
ÖSYM, Uzman yardımcılığı ve sözleşmeli personel alım sonuçlarını açıkladı
İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu
İstanbul Havalimanı'ndaki tüm uçuşlar durduruldu
Erdoğan'dan Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu'ya suç duyurusu
Erdoğan'dan Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu'ya suç duyurusu
Yastık altı altında iş birliği: Kuyumcu sayısı 1500'e çıkarılacak
Yastık altı altında iş birliği: Kuyumcu sayısı 1500'e çıkarılacak
Borsa İstanbul'daki sert düşüşten dolayı işlemlere ara verildi
Borsa İstanbul'daki sert düşüşten dolayı işlemlere ara verildi
Vali Yerlikaya duyurdu: Trakya'dan İstanbul'a araç girişine izin verilmeyecek
Vali Yerlikaya duyurdu: Trakya'dan İstanbul'a araç girişine izin verilmeyecek
AFAD teyakkuzda: 'Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın' uyarısı
AFAD teyakkuzda: 'Zorunlu olmadıkça yola çıkmayın' uyarısı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 araç birbirine girdi!
Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 araç birbirine girdi!
Soğuk havalar toptancı halini de vurdu, fiyatlar yüzde 50 arttı
Soğuk havalar toptancı halini de vurdu, fiyatlar yüzde 50 arttı
İstanbul'da kar nedeniyle mesai saatleri değişti
İstanbul'da kar nedeniyle mesai saatleri değişti
TEİS: Piyasada bulunmayan ilaç sayısında hızlı artış yaşanıyor
TEİS: Piyasada bulunmayan ilaç sayısında hızlı artış yaşanıyor
Hisarcıklıoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi' iddialarını yalanladı
Hisarcıklıoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi' iddialarını yalanladı
Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu
Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu
Bakan Koca haftalık vaka sayılarını açıkladı
Bakan Koca haftalık vaka sayılarını açıkladı
MEB il bazında öğretmen atama kontenjanlarını açıklamadı
MEB il bazında öğretmen atama kontenjanlarını açıklamadı
İstanbul-Ankara arası her iki yol da trafiğe açıldı
İstanbul-Ankara arası her iki yol da trafiğe açıldı
Yurt içi piyasalarda gözler enflasyon raporunda
Yurt içi piyasalarda gözler enflasyon raporunda
SGK 4/A aylık hesaplama modülünde sorun giderildi
SGK 4/A aylık hesaplama modülünde sorun giderildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

'Sedef Kabaş'a sahip çıkmak milli iradeye saygısızlık'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini CNN Türk'te değerlendirdi. Kurtulmuş, muhalefete de tepki göstererek suça arka çıktıklarını ileri sürdü

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Ocak 2022 08:03
Yazdır
'Sedef Kabaş'a sahip çıkmak milli iradeye saygısızlık'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek milli iradeye saygısızlık yapıldığını söyledi. Kurtulmuş, enflasyonda mart ayından sonra düşüş beklediklerini belirtti.

Numan Kurtulmuş, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini değerlendiren Kurtulmuş, o sözlerin sadece Erdoğan'a değil ona oy veren insanlara yönelik olduğunu da ileri sürdü.

İşte Kurtulmuş'un o sözleri:

"Çok ağır bir hakaret. Asla dile getirilmemesi gereken bir husus. Tabi Cumhurbaşkanının şahsı dışında ona oy veren insanlara da hakaret etmiş oluyorsunuz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına ağır bir benzetmeyle hakaret etmiş oluyorsunuz. Bütün milli iradeye saygısızlıktır, demokrasiyi ayaklar altına almaktır, bunun hakla hukukla alakası yoktur. Kabul edilemez. Hiçbir demokraside bu eleştiri sınırları içinde görülemez. Kendi şahsı bakımından mizansen. İnsanlar açık ve şeffaf bir şekilde takip ediyor. 'Dilimden kaçtı' denebilecek bir şey değil. Bunun karşılığı olacaktır.

Suç Cumhurbaşkanına hakaret olduğu için istenen ceza üst sınırdır, bu kadar açık bir saldırıyı planlayan, ondan sonraki adımlarıyla mizansen şekilde ortaya koyan birinin bunun suçunun ne olduğunu bizim kadar iyi biliyordur. Cumhurbaşkanı makamı tüm yurttaşlarımızın temsil edildiği bir yerdir. Siyasi edep bunu gerektirir. O makamı eleştirebilirsiniz ama hakaret edemezsiniz. Herkesin ittifak ettiği bir makamın, oranın izzetinin şerefinin korunmasıdır.

Bu kadar bir ağır hakareti yapan bir hanımefendiye siz kalkıp destek olursanız siyasette ipin ucu kaçar.

"İşlenmiş suça arka çıkıyorlar"

Bütün milletin ortak olarak koruyacağı bir alan kalmalıdır. Zaten biz böyle çizgi dışı, saldırgan tutumlara karşı farklı partilerde olabiliriz ama biz rakibiz düşman değiliz. Ortak bir hissiyatın korunması lazım. Bunun muhalefet liderleri tarafından korunması gerekirdi. Ama onlar bu gazeteciyi korumak için demeçler vermiştir. Bırakın Cumhurbaşkanı olmayı, burada birisi Sayın Kılıçdaroğlu ya da Akşener'e böyle sözler söyleseydi. "Arkadaşım siz ne yapıyorsunuz. Onlar muhalefetin 1. partisi ve 2. parti başkanı. Ne yapıyorsunuz" derdim. Bu kadar bir ağır hakareti yapan bir hanımefendiye siz kalkıp destek olursanız siyasette ipin ucu kaçar. Burada dikkatli olmak lazım. Hem eleştiriye hem de haklı olunan yerleri gösterseler söyledikleri daha kıymetli olurdu. İşlenmiş bir suça böyle yaparak arka çıkıyorlar.

Bazen bazı şeyler; Bir şerden hayır doğar diye. Bu gazetecinin söylemleri muhalefete de bu zehirli zemini düzeltme imkanı vermişti. Maalesef muhalefet cephesinde şöyle bir anlayış var; Gezi eylemleriyle başlayan bir süreç ya da az evvel ki bir süreç. Tayyip Erdoğan nasıl giderse gitsin, kim kiminle eylem yapsın, kim sokağa çıkarsa çıksın. Yeter ki Erdoğan gitsin. Hatta bir ara giderse nasıl giderse gitsin. Yani demokrasilerde giden kişilerin nasıl gideceği bellidir. Bunu bile tartışmaya açacak saldırılar oldu. Burada ağır sorumluluk muhalefete düşüyor. 8-9 yıldır ağır bir üslupla, zaman zaman hezeyanlarla saldırıyı kendi içinde bir siyaset olarak görüyorlar.

Ortak olarak gelmesi gelen nokta şurasıdır; birbirimize karşı eleştiriler yapıyoruz, tartışıyoruz, asla hakareti, ötekileştirmeyi, bu gazetecinin yaptığı hakareti siyasetin amacı olarak görmeyiz. Eğer o gazetecinin yaptığını burada birisi Akşener'e ya da Kılıçdaroğlu'na yapsaydı ağzının payını verirdim. Bir gazeteci böyle bir laf söyledi. Onun arkasına takılırsak oylarımızı 3-5 artırırız zannediyorlarsa artmaz. Hatta destek onlara destek veren İnsanlar bu durumu gözden geçirirler."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Anne bebek ölümlerine 'dur' diyecek Türk
Anne bebek ölümlerine 'dur' diyecek Türk
Bir ilde daha kar yağışı nedeniyle kamu personeline idari izin verildi
Bir ilde daha kar yağışı nedeniyle kamu personeline idari izin verildi
İstanbul'un farklı noktalarında UMKE ekipleri görevlendirildi
İstanbul'un farklı noktalarında UMKE ekipleri görevlendirildi
Marmaray seferleri sabaha kadar ücretiz devam edecek
Marmaray seferleri sabaha kadar ücretiz devam edecek
Bitcoin'in fiyatı nereye koşuyor, düşüş bitti mi?
Bitcoin'in fiyatı nereye koşuyor, düşüş bitti mi?
Ermenistan ve İsrail ile dostluk açılımı
Ermenistan ve İsrail ile dostluk açılımı

Bu Habere Tepkiniz

Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı arayan üniversite sayısı azaldı!
Doçentliğe atamada sözlü sınav şartı arayan üniversite sayısı azaldı!
Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan sözlü sınavın kaldırılması sonucunda yasal düzenlemede verilen yetki çerçevesinde doçentliğe atamada sözlü sınav şartı arayan üniversite sayısı azaldı!
14 günlük maaş farkı için mutemetlere yetki açıldı
14 günlük maaş farkı için mutemetlere yetki açıldı
Muhasebat Genel Müdürlüğü 14 günlük maaş farkı için mutemetlere yetki açtı
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Üniversiteden, araştırma görevlilerine 8-5 mesai takibi yazısı!
Üniversiteden, araştırma görevlilerine 8-5 mesai takibi yazısı!
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, akademik teamüllere ve yüksek yargı kararlarına aykırı olarak araştırma görevlilerine kartlı mesai takibini zorunlu kıldı!
Sağlık personelinin Ocak ayı tayin sonuçları belli oldu
Sağlık personelinin Ocak ayı tayin sonuçları belli oldu
Sağlık Personelin Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Kura Sonuçları Açıklandı
Anayasa Mahkemesi 26 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi 26 Ocakta 8 dosyayı esastan görüşecek
Anayasa Mahkemesi 26 Ocak 20222 tarihli gündemini açıkladı. Mahkeme 3 adet dosyada ilk incelemeyi yapacak olup, 8 adet dosyada ise esastan karar verecek.
Her toplu sözleşme, maaş karmaşasını daha da arttırdı!
Her toplu sözleşme, maaş karmaşasını daha da arttırdı!
Hizmet kolu toplu sözleşmeleri maaş karmaşasını daha da arttırdı!
2022'de memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler nihayet belli oldu
2022'de memur, sözleşmeli ve emeklilere yapılan ödemeler nihayet belli oldu
Önceki yazılarımızda memur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 30,95 oranında olması gerektiğini hesaplamış ve yazılarımızdaki hesaplamalarımızı buna göre yapmıştık.Hazine ve Maliye Bakanlığı nihayet yüzde 2,5 oranındaki artışları da ilave ederek Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge'yi 22.01.2022 tarihinde açıkladı. Zam oranı daha önce açıkladığımız gibi yüzde 30,95 olmuştur.
Gözaltı kararını protesto etmek sendikal hak kapsamına girer mi?
Gözaltı kararını protesto etmek sendikal hak kapsamına girer mi?
Yasa dışı eyleme katılan öğretmenin disiplin cezasını Danıştay'dan onay geldi!
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nden Kişiye Özel ilan!
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'dan Basın ve Halkla İlişkiler Müdiresinin eşine özel kadro kıyağı..!
Adayla ortak çalışması olan öğretim üyesi, jüri olarak görevlendirilebilir mi?
Adayla ortak çalışması olan öğretim üyesi, jüri olarak görevlendirilebilir mi?
Konya Bölge İdare Mahkemesi, öğretim üyesi atamalarında başvuran adayla ortak çalışması bulunan jüri üyesinin bu görevi yürütmesinin hukuka uygun olmayacağını hükmetti!
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak
Sermaye Piyasası Kurulu 29 personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Masumlar Apartmanı 55. Bölüm Fragmanı
Masumlar Apartmanı 55. Bölüm Fragmanı
Masumlar Apartmanı dizisi 55. bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Masumlar Apartmanı 14 Aralık 2021 Salı akşamı TRT 1'de...
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Pamukkale Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak
Haftanın fırsat ürünleri (25-30)
Haftanın fırsat ürünleri (25-30)
Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri